Vill du bjuda på smakprover och representera välkända varumärken?
Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Skövde Visa alla säljarjobb i Skövde
2025-10-17
Publiceringsdatum2025-10-17
Brand Impact har sedan 1988 hjälpt varumärken inom detalj- och dagligvaruhandeln med att demonstrera olika livsmedel.
Om rollen
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och jobba i olika livsmedelsbutiker som butiksdemonstratör.
Det här jobbet passar dig som vill ha ett socialt jobb och har ett stort matintresse - här får du laga och demonstrera olika produkter samtidigt som du får möjlighet att knyta kontakt med våra leverantörer.
Du får jobba med allt från juice, kex, godis och ost till färdigrätter eller enklare recept som tillagas i butik, samtidigt får du marknadsföra produkterna på ett roligt sätt och inspirera kunder.
Syftet med en produktdemonstration är främst att:
Öka försäljningen
Informera butikskunder om produkten och dess egenskaper
Stärka konsumentens kännedom om varumärket
Vi söker dig som
Är över 18 år
Kommunicerar väl på svenska
Är en glädjespridare
Har ett intresse för mat & dryck
Är serviceminded
Kan jobba vid behov framför allt på fredagar mellan kl 11-19
Varför ska du jobba med oss?
Förutom ett roligt och socialt extrajobb erbjuder vi dig en bra lön och ett kunnigt supportteam som alltid finns till hands. Har du egen bil betalar vi även ut milersättning.
I vår grundutbildning får du bland annat fördjupade kunskaper inom livsmedelshygien, marknadsföring och försäljning - allt för att du ska känna dig trygg och inspirerad i rollen.
För oss är din personlighet och passion viktigare än utbildning
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
