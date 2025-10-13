Vill du bjuda på smakprover i Skövde?
2025-10-13
Brand Impact har sedan 1988 hjälpt varumärken inom detalj-och dagligvaru-handeln med att demonstrera olika livsmedel genom att bjuda på färdiga smakprover, tillaga enklare maträtter utifrån recept eller exponera produkterna genom det visuella.
Som produktambassadör är du ansiktet utåt för välkända varumärken och får chansen att bidra till ökad försäljning, informera kunder om produkternas egenskaper samt stärka konsumenternas varumärkeskännedom.
Varför ska du jobba med oss?
Förutom ett roligt extrajobb så erbjuder vi dig en bra lön & ett kunnigt supportteam som alltid finns till din hjälp. Har du egen bil betalar vi ut milersättning.
I vår grundutbildning ingår bl.a fördjupade kunskaper inom livsmedelshygien, marknadsföring och försäljning.
Bra att veta:
Matdemonstrationerna är framför allt på Fredagar mellan kl 11-19
Du måste trivas att jobba självständigt & drivas av att ta egna initiativ
Du kan också få jobba med andra typer av aktiviteter
Vem vi söker:
Det viktigaste för oss är inte din bakgrund utan att du har ett stort matintresse, är duktig på att jobba självständigt och är trygg med att prata inför folk!
Du får energi av att göra andra glada och älskar att stå i händelsernas centrum.
Oavsett om det gäller delikatesser, nyheter eller klassiker - vill du vara den som förvandlar kundens "handla snabbt" till "jag måste ha mer" - då passar det här jobbet just DIG!
Sök nu och bli vår nästa Produktambassadör i butik
