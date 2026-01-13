Vill du bidra till precision och säkerhet på Kiruna Airport?
Swedavia AB / Budjobb / Kiruna Visa alla budjobb i Kiruna
2026-01-13
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Kiruna
, Luleå
, Umeå
, Krokom
, Östersund
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb som verkligen sticker ut. Hos oss på Kiruna flygplats får du arbeta i en unik miljö där teknik, säkerhet och samhällsnytta möts - mitt i en av Sveriges mest spektakulära naturmiljöer.
Vad innebär arbetet?I denna roll kommer du att jobba vid och i flygplan med sortering, lastning och lossning av bagage, frakt och gods. Arbetet sker både manuellt och med hjälpmedel. Du kommer att framföra en rad specialfordon kring flygplanet men också arbeta med snöröjning, bland annat genom att köra hjullastare. I tjänsten ingår även enklare kontroller och underhållsarbete på utrustning och fordon.
Innan anställningens start genomgår du en veckas betald grundutbildning där utbildningstakten är hög. Vi kommer att vidareutbilda dig under anställningens gång, bland annat inom snöröjning och för att kunna arbeta som flygplatsbrandman. Arbetet är fysiskt krävande och i samband med brandmansutbildningen görs tester som ställer krav på både styrka och uthållighet.
Anställningen startar i maj och schemat innebär skiftgång med 100% tjänstgöringsgrad.
Vem är du?Vi söker dig som har
B-körkort
goda kunskaper i svenska och engelska
god fysik för att klara de fysiskt krävande arbetsuppgifterna
Det är meriterande om du har C-körkort, intresse av fordon och maskiner och några års arbetslivserfarenhet. Som person är du noggrann, ansvarsfull och trivs med högt arbetstempo. Du gillar problemlösning, är villig att utmana dig själv och har god samarbetsförmåga.
Vår flygplats står i beredskap för flygambulans dygnet runt och du måste kunna ta dig till och från jobbet på oregelbundna arbetstider, ibland med kort varsel.
Vad erbjuder vi dig?Vi erbjuder dig en omväxlande arbetsdag där ingen dag är den andra lik. Förutom passagerartrafiken har vi återkommande kunder som bedriver allt från väderforskning till testverksamhet. Vi är också centrala för att sjukvården i region Norrbotten ska fungera.
Visste du att på Swedavia får du bidrag till din arbetsresa om du åker kollektivt, elbil, cykel eller tillsammans med en kollega? Du har också möjlighet att semesterväxla och byta bort din semesterersättning mot lediga dagar. Vi på Swedavia har friskvårdsbidrag och det finns även ett gym på flygplatsens område. Vi har ett gediget förmånspaket via Benify med gott om rabatter och erbjudanden. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner | Om Swedavia
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Frid, martin.frid@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är 18 januari, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!Om SwedaviaDet är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.
På vår hemsida: https://www.swedavia.se/om-swedavia/jobba-hos-oss/
kan du läsa mer om vår rekrytering, hur en säkerhetsprövning går till och hur det är att jobba hos oss.
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6813338-1785809". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Kiruna Airport (visa karta
)
981 41 KIRUNA Jobbnummer
9680704