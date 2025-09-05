Vill du bidra till minnesvärda möten? Bli konferensvärd hos oss!
Vi erbjuder en unik mötesplats under 3Arena med 7 500 kvadratmeter toppmoderna lokaler där Work&Play möts. Här kombineras professionella konferensrum med lekfulla aktiviteter och spel, vilket skapar kreativa, minnesvärda och produktiva möten. Vi tror på att aktiverade och inspirerade deltagare lär sig bättre. Ibland är lek det bästa sättet till resultat! Läs mer om vårt koncept här: Work&Play
Om tjänsten:
Som konferensvärd ansvarar du för att gästerna får en smidig, inspirerande och minnesvärd upplevelse. Du kommer att ha ett nära samarbete med personal från övriga avdelningar i huset för att ge gästerna den bästa upplevelsen. Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
Ta emot och välkomna gästerna.
Hantera praktiska frågor inför, under och efter konferenser.
Säkerställa att konferenslokalerna är iordningställda och representativa.
Hantera enklare teknisk utrustning (kablar, presentationer, ljud, bild mm.)
• Hantera inkommande konferensförfrågningar.
Kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av serviceyrket, gärna hotell, event, konferens eller reception.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Är flexibel och kan hantera flera uppgifter samtidigt.
Personliga egenskaper:
För att passa in i vårt team är vi övertygade om att du är en person som trivs med att möta nya människor och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer. Oavsett om du står inför lugna eller stressiga situationer, agerar du alltid professionellt och servicefokuserat, med målet att ge våra gäster den allra bästa upplevelsen. Din förmåga att vara flexibel och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt är en nyckel till framgång hos oss.
Vi kan erbjuda dig:
• Kollektivavtal, vilket ger dig trygghet och förmåner.
• Personalrabatter inom restaurangen.
• En dynamisk arbetsplats med varierade arbetsuppgifter.
• En välkomnande arbetskultur där lagarbete och gemenskap värdesätts.
Anställningsform: Visstidsanställning, inledningsvis 4-6 månader.
Omfattning: 50-75%.
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Övrigt:
Denna roll är ny i vår verksamhet och under förutsättning att rollen utvecklas i rätt riktning, kan en förlängning av anställningstiden vara aktuell.
Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
