Vill Du bidra till att göra mina jul- och nyårshelger minnesvärda?
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Stockholm
Jag behöver förstärka mitt assistansteam över jul och nyår (skulle det visa sig att vi verkligen klickar finns det såklart möjlighet att fortsätta arbeta hos mig). Är du en person som gillar att bidra till god stämning? Uppskattar du matlagning och kulturella upplevelser? Har du sinne för humor och är service-minded? Då tror jag att vi kan komma bra överens.
Jag söker Dig, som vill assistera mig så att jag får möjlighet att leva mitt drömliv. Jag bor på Södermalm, är rullstolsburen och har ett starkt inre driv. Jag vill aldrig låta mina fysiska begränsningar hindra mig. I mellandagarna/över nyår planerar jag att åka utomlands i 4 till 5 dagar. Flera assistenter kommer att åka med, jag hoppas att du är en av dem!
Du som söker är en positiv, ansvarsfull, noggrann och absolut rökfri tjej från 20 år och uppåt. Din
uppgift är att bistå mig fysiskt i mitt dagliga liv, med vardagsbestyr som hygien, skönhetsvård (jag
är mån om mitt utseende), påklädning och matlagning. Erfanhet av assistentyrket är inget krav, allt handlar om att vi kommunicerar bra. Framförallt bör Du som min assistent vara fysiskt stark och orädd av Dig. Du är flexibel och har inga problem med att "stå i bakgrunden" när så önskas. Du är helt enkelt lyhörd för vad stunden kräver!
På fritiden gillar jag att resa, träffa vänner, leva uteliv, lyssna på musik, dansa eller se en bra pjäs/musikal. Tycker även om att hålla mig i form och vårda min kropp. Det är en fördel om Du som jobbar hos mig delar mina intressen.
Känner Du att detta arbete är något för Dig, så är Du välkommen med Din ansökan!
Rekrytering sker löpande, så sök redan idag!
Arbetstid och schema
Du arbetar vanligtvis dygnspass (10.00-10.00 med sovande jour).
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9642908