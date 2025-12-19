Vill du bidra och utvecklas på jobbet? Bli vår nya fysioterapeut!
Vill du kombinera ett meningsfullt arbete med livskvalitet? Hos oss i Årjäng får du tid för patienterna, möjlighet att utvecklas och naturen precis utanför dörren.
Här arbetar vi nära varandra i ett öppet klimat, med flexibla scheman och goda möjligheter till kompetensutveckling.Din arbetsplats
Att arbeta i Årjäng innebär korta restider och möjlighet att cykla till jobbet, samtidigt som du har naturen runt hörnet med Glaskogen, skidbacken, fiske, vandring och golf. Vi är en liten vårdcentral med ett öppet socialt klimat där vi trivs tillsammans och där du får goda möjligheter att påverka ditt arbete, bland annat genom eget ansvar för schemaläggning. Vi har realistiska produktionsmål och värdesätter din utveckling. Därför erbjuder vi kompetensutveckling på arbetstid genom auskultation, interna utbildningar, nätverk och kurser.
Ditt uppdrag
Primärvårdsrehabiliteringen i Årjäng ligger i direkt anslutning till vårdcentralen och här arbetar ett engagerat team med tre fysioterapeuter i nära samarbete med flera olika professioner. Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete som innebär bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i alla åldrar, både individuellt och i grupp. Utöver patientarbetet är du en viktig del av vårt ständiga förbättringsarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och har B-körkort. Erfarenhet från primärvården är ett plus, men vi välkomnar även dig som är ny i yrket och vill starta din karriär hos oss. Vi erbjuder en trygg anställning i en arbetsmiljö där vi värdesätter balans, utveckling och arbetsglädje. Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team i Årjäng.https://www.visitvarmland.com/arjang/
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
