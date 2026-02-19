Vill du assistera mig på min gård utanför Uppsala?
2026-02-19
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är kunden?
Kunden är en rullstolsburen man efter en olycka och behöver hjälp med sin dagliga livsföring. Kunden är intresserad av bilar och snickeri.
Vem är du?
Om du är en person som är intresserad av ett omväxlande jobb med olika sysslor i och utanför kundens hem och du dessutom tycker det är roligt med lite administrativa uppgifter på sikt kan det här vara jobbet för dig.
KRAV:
Du som söker behöver ha körkort och tillgång till bil då kunden bor lantligt och behöver kunna ta sig till olika aktiviteter
Inte vara allergisk, då kunden har flera katter i hemmet
Vad är det för tjänst?
Passen är förlagda dag och kväll. Ungefärliga arbetstider kan vara:
Kl. 09-14 eller 09-19
Kl. 15-22:30 eller kl. 15-24 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Patrik Örnstedt patrik.ornstedt@nara.nu 076-772 38 15
