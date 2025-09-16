Vill du arbeta som teckenspråkig timvikarie på Bangatan 10?
Lekebergs kommun, LSS / Vårdarjobb / Lekeberg Visa alla vårdarjobb i Lekeberg
2025-09-16
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekebergs kommun, LSS i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
Vi söker en teckenspråkskunnig boendestödjare, timvikarie, som vill vara en del av Lekebergs kommuns positiva utveckling och framtidssatsningar! Hos oss kommer du att få arbeta inom socialförvaltningen, där vi sätter människors behov av stöd i centrum och strävar efter att alltid ge ett bra bemötande till våra brukare.
Arbetsuppgifter:
* Ge boendestöd till personer med funktionsnedsättningar
* Kommunicera på teckenspråk med brukare
* Stödja individens utveckling och självständighet
* Dokumentera och rapportera arbete
Kvalifikationer:
* Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar
* God kunskap i teckenspråk
* Lyhördhet och empatisk förmåga
* God samarbetsförmåga
Medarbetare i Lekebergs kommun:
* Möjlighet att vara med på en resa mot nya och spännande utmaningar
* Attraktiv arbetsgivare med fokus på delaktighet och påverkan
* Effektiv, hållbar och trygg kommun för medarbetare
* Möjlighet att arbeta inom en organisation med positiv utveckling och framtidssatsning
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1386072". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Arbetsplats
Lekebergs kommun, LSS Kontakt
Enhetschef
Maria Lindholm maria.lindholm@lekeberg.se 0585-489 06 Jobbnummer
9511514