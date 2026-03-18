Vill du arbeta som sommarvikarie åt en härlig kille? Refnr: 198-2026
Jag är en 30-årig kille med utvecklingsstörning och vissa fysiska funktionshinder. Jag behöver assistans med det mesta för att leva ett gott liv. Jag gillar att vara med där det händer saker och har många intressen - särskilt idrott och musik. Jag bor i centrala Ängelholm, jobbar inom daglig verksamhet och har assistans under all ledig tid med jour under natten. Jag använder rullstol och behöver ibland hjälp med förflyttningar, inklusive lyft.
Jag söker en vikarie som kan arbeta vid behov, med möjlighet till mer regelbundna timmar under sommaren på ett rullande schema.
Arbetstider:
Vardagar: 15:15-08:30
Helger: 08:30-08:30
Du kommer att vara en viktig del av min vardag och hjälpa mig med allt från personlig assistans till att delta i aktiviteter och göra roliga saker tillsammans. Vi jobbar alltid med respekt och humor, och jag uppskattar när du kan bidra till en positiv och trygg stämning.
Om dig
Du som söker:
Är tålmodig, positiv och lugn
Har lätt för att samarbeta med mina övriga assistenter
Är ansvarstagande och självständig, kan jobba ensam med mig
Är rökfri
Kan arbeta dygnspass alla veckans dagar
Har körkort till manuell bil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utbildning och erfarenhet är meriterande, och körkort är ett krav.
Om ansökan
Ansökan ska innehålla: personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav. Före erbjudande om anställning måste utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Rekrytering kommer att påbörjas innan sista ansökningsdag. Ansökan skickas till jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr i ansökan: 198-2026.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: jobbansokan@mejdej.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "198-2026". Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112
