Vill du arbeta som slöjdlärare, år 7-9, på Skarpängsskolan i Täby?
Täby Kommun / Grundskollärarjobb / Täby Visa alla grundskollärarjobb i Täby
2025-09-16
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Till vårterminens start 2026 söker vi en slöjdlärare till vår högstadieskola i Täby. Tjänsten är i grunden på 100 %, men det finns möjlighet att arbeta 80 % under vårterminen om så önskas. Vi ser gärna att du kan undervisa i båda arterna - textil samt trä och metall - om den kombinationen inte stämmer är det framförallt mot trä och metall som är aktuellt.
Skarpängsskolan är en kommunal högstadieskola med cirka 500 elever, belägen cirka två kilometer öster om Täby centrum. Skolan är byggd för att vara just en högstadieskola och har bra salar för alla ämnen. Vi är särskilt stolta över alla våra praktiska salar, som är välutrustade med material, maskiner, verktyg och annan kringutrustning. Här får du mycket goda förutsättningar att bedriva en inspirerande undervisning.
Som ny lärare hos oss blir du del av ett starkt ämneslag. Totalt arbetar tre utbildade slöjdlärare på skolan, alla med lång erfarenhet. Det ger dig både stöd och möjlighet till snabb utveckling - särskilt värdefullt för dig som är nyutexaminerad, eller inte jobba så länge, och vill växa in i yrkesrollen. Vi söker dig som är nyfiken, driven och intresserad av att utveckla slöjdämnet tillsammans med oss.
I tjänsten ingår även ett mentorskap som du har tillsammans med en kollega.
Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig kring frågor eller skicka in en ansökan så hör vi av oss!
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Vi har individuell lönesättning och använder oss av kollektivavtal. Kommunen erbjuder friskvårdbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Jobbnummer
9512437