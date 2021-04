Vill du arbeta som Skyddsvakt i Stockholm? - Cubsec AB - Väktarjobb i Stockholm

Cubsec AB / Väktarjobb / Stockholm2021-04-14Vill du arbeta som vapenbärande skyddsvakt i Stockholm?Är du en ansvarsfull och förtroendeingivande person med ett empatiskt förhållningssätt till andra människor? Söker du ett arbete med frihet under ansvar där du får användning av din problemlösningsförmåga?Då ska du läsa vidare!Som skyddsvakt på Cubsec vill vi att du alltid uppvisar en seriös och professionell attityd och inställning. Du agerar omdömesfullt och med högsta säkerhetsambition. Du har förmågan att skapa lugn och är bra på att anpassa ditt förhållningssätt utifrån de olika situationer som kan uppstå i arbetet. Mot bakgrund av att man som skyddsvakt kan hamna i konfliktfyllda situationer ställs det höga krav på personlig mognad samt att du är trygg i din person och i din yrkesroll. Som person bör du kunna anpassa dig i olika tempo samt vara flexibel i din arbetsuppgift. Vi ser gärna att du som söker har erfarenheter som motsvarar många lärorika år i arbetslivet.Om du redan har erforderliga utbildningar för att arbeta som vapenbärande skyddsvakt är det givetvis mycket meriterande. Saknar du delar eller samtliga utbildningar så tillför vi utbildningar och kompetens för de kandidater som anställs.Vi söker medarbetare som kan börja med en behovsanställning och under sommaren arbeta heltid som semestervikarie. Efter sommaren kommer du att erbjudas fortsatt anställning med ett arbetstidsmått.Grundläggande krav:Erfarenhet av att arbeta inom säkerhet/bevakningKörkort med behörighet BRent brottsregisterGod ekonomiInga betalningsanmärkningarMycket goda färdigheter i svenska tal och skriftGoda färdigheter i engelska talMeritererande:SkyddsvaktsutbildningHandhavande av skjutvapen, HAS-utbildningUtbildning för OC-sprayUtbildning för expanderbar batongYtterligare utbildningar inom säkerhet/bevakningFlera språkUrval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstid2021-04-14Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Cubsec AB5690083