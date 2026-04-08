Vill du arbeta som skolsköterska på Margarethaskolan i Knivsta?
Margarethaskolan i Knivsta är en friskola med ca 240 elever från förskoleklass till årskurs 9. Verksamheten har inspirerats av den pedagogik som utvecklats i Reggio Emilia. Utgångspunkten är att alla barn har unika förmågor och egenskaper som ska bemötas med respekt och tas på allvar. Vi vill att eleverna ska få möjlighet att använda alla sina språk för att uttrycka sig, lära sig och visa vad de kan. Demokratiska värden och en tro på alla elevers förmåga är viktiga ledord på Margarethaskolan.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till vår skola!
Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande med bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt nationellt basprogram. Du samverkar med instanser utanför skolan och ingår i skolans samlade elevhälsa där du bidrar med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med övrig personal på skolan för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande.
För att trivas i rollen som skolsköterska hos oss krävs det att du är strukturerad i ditt arbetssätt och att du självständigt kan planera och prioritera ditt arbete. Du har ett inkluderande förhållningsätt och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och skolans övriga medarbetare. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Krav för tjänsten är att du:
• är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till skolsköterska, distriktssköterska eller barnsjuksköterska
Meriterande är att du:
• har tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50%, med start 10 augusti eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgraden kan vid årsskiftet 26/27 utökas genom arbete på närliggande skolor inom Cedergrenska Skolkoncern. Vi intervjuar fortlöpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan ansökningstiden passerat. Vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 1/6
Varmt välkommen med din ansökan!
