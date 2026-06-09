Vill du arbeta som Robotsvetsare? Vi har jobbet för dig!
Nr.1 Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ulricehamn Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ulricehamn
2026-06-09
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, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Är du erfaren robotsvetsare, eller har du nyligen avslutat din utbildning och vill ta nästa steg i yrket? Vi söker skickliga och noggranna personer som vill arbeta hos vår kund i Ulricehamn, i en miljö där precision, teknik och kvalitet alltid står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som robotsvetsare arbetar du med drift, övervakning och hantering av robotsvetsar i produktionen. Du ansvarar för att svetsresultatet håller hög kvalitet och arbetar löpande med kontroller, justeringar och förbättringar i processen.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
• Drift och övervakning av robotsvetsar
• Kvalitetskontroller av svetsade detaljer
• Ritningsläsning och arbete efter tekniska underlag
• Enklare programmering och justering av robotar
• Felsökning och optimering av svetsprocesser
Arbetstid: 2-skift, heltid 100%
Placering: Ulricehamn
Start: Enligt överenskommelse
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du trivs i produktionsmiljö och har lätt för att samarbeta samtidigt som du tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av robotsvetsning eller svetsarbete inom industri
• Har god förståelse för ritningsläsning och tekniska specifikationer
• Tidigare erfarenhet av programmering av robotsvetsar är meriterande.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Har körkort och tillgång till bil
Hos oss får du möjlighet att bli matchad mot uppdrag där din kompetens och ambition kommer till sin rätt, oavsett om du är erfaren eller i början av din karriär inom industrin.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Eric Lundgren eric@firstpersonal.se Jobbnummer
9955697