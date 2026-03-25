Vill du arbeta som receptionist på Akademiska sjukhuset?
2026-03-25
Akademiska sjukhusets lednings- och stödfunktion
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vårdadministrativ service (VAS) är en sjukhusövergripande organisation där medicinska sekreterare, administratörer och receptionister ger vårdadministrativt stöd till alla verksamheter inom sjukhuset. Detta innebär att du blir en viktig del i vårdkedjan på ett av Sveriges största universitetssjukhus med hög kompetens, specialistsjukvård, valmöjligheter och en enorm bredd.
Inom VAS anordnar vi regelbundet utbildningsdagar och möjlighet till riktade utbildningar som vänder sig till våra yrkesroller och vi erbjuder stora möjligheter till ett omväxlande arbete. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet och vågar prova nytt och tänka annorlunda. Hos oss är du betydelsefull, vi har en god gemenskap där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för ett hållbart arbetsliv.
Ditt uppdrag
Som receptionist inom VAS har du en varierande och viktig roll där service och bemötande står i centrum. Ditt huvudsakliga uppdrag är att välkomna och hjälpa sjukhusets patienter, besökare och medarbetare. Du drivs av att arbeta med människor och har en stark vilja att ge service av hög kvalitet. Med din goda kommunikationsförmåga och lyhördhet skapar du trygghet och möter de behov som patienter, anhöriga och andra besökare har. Ett professionellt, respektfullt och empatiskt bemötande är avgörande i rollen.
I det dagliga arbetet möter du patienter och besökare i våra informationsdiskar och fungerar som en viktig första kontakt - Akademiska sjukhusets ansikte utåt. Arbetsuppgifterna är breda och omfattar bland annat service till patienter, anhöriga och personal, telefonservice, konferensbokningar samt administrativa uppgifter. Du hanterar frågor av olika slag, både akuta och mer rutinmässiga, vilket gör arbetet både varierande och utvecklande.
Du kommer att samarbeta med kollegor i alla informationsdiskar på sjukhuset, vilket ger dig möjlighet att bredda din kompetens och bidra där behovet är som störst. Som en del av uppdraget ingår också att delta i ett mobilt team som rör sig runt på sjukhuset för att aktivt stötta patienter, besökare och medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom reception, service eller annan likvärdig inriktning. Du har tidigare erfarenhet av servicearbete i en roll med många kontaktytor och trivs i en miljö där du möter människor i olika situationer. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god förmåga att kommunicera på engelska i tal. Vidare har du god datorvana och känner dig trygg i att arbeta i digitala verktyg, exempelvis inom Office 365. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic.
Din kompetens
Du är en stabil och trygg person som behåller ett professionellt förhållningssätt även i pressade situationer och har god förmåga att snabbt anpassa dig till förändrade omständigheter. Du uppträder uppmärksamt, lyhört och tillmötesgående i ditt bemötande, med en väl utvecklad servicekänsla.
Du har ett tydligt engagemang för att hjälpa andra och arbetar strukturerat och lösningsorienterat för att tillgodose olika behov. Vidare har du förmåga att identifiera utvecklingsmöjligheter och bidrar aktivt till förbättring av verksamheten. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett självständigt, effektivt och ansvarsfullt sätt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat på 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde enligt överenskommelse, vi ser gärna att du har möjlighet att tillträda så fort som möjligt. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonstiden löper ut.
Mer om oss finns att läsa på vår hemsida, välkommen dit! Vårdadministrativ service (http://www.akademiska.se/vas)
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Välkommen att höra av dig till:
Madeleine Jonasson, gruppchef VAS, 018 - 617 23 09 eller madeleine.jonasson@akademiska.se
Facklig kontaktpersoner Vision: Maria Wibeck, 018-617 19 56 eller maria.wibeck@akademiska.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
