Vill du arbeta som personlig assistent till man i Lund?
2025-09-25
Vill du ha ett jobb där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där kvalité och närhet är viktigt. Välkommen till oss på Albatross! Lär känna oss bättre på www.albatross-pa.se
Yrket som personlig assistent ställer höga krav på flexibilitet, ansvar och respekt. Att vara personlig assistent är ett stimulerande och utmanande arbete där din förmåga att arbeta utifrån vår brukares önskemål är helt avgörande.
Tre veckors rullande schema. Dag, kväll och nattpass. Ca 70%.
Vår brukare är en glad, pigg och social man i 50-års åldern som behöver hjälp med allt som rör hans vardagliga liv. Mannen har en CP skada med flera olika funktionsnedsättningar. Kommunicerar genom Bliss. Hans intressen är många och fulla av energi och aktivitet. Sport och filmintresserad.
Albatross personlig assistans AB är det lilla, familjära assistansföretaget. Målsättningen med Albatross är att förbli personliga med högt ställda krav på service och kvalité. Vår grundidé är att varenda brukare, assistent och anhörig tillåts ta plats och har rätt till ett proffsigt, engagerat, individuellt bemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
