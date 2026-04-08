Vill du arbeta som patentingenjör inom Teknisk fysik eller Farkostteknik?
Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin, mycket på grund av klimatomställning och elektrifiering av vårt samhälle. Teknisk fysik och farkostteknik är inget undantag. Utvecklingen inom elektriskt drivna fordon kräver kunskaper inom robotik, autonomi och elkraft såsom exempelvis elmotorer, batterier och antenner. Hos oss på PRV, myndigheten för immaterialrätt, får du arbeta med den här tekniken. Som patentingenjör får du arbeta med framkanten av teknik, och du får en bred överblick av fältet nationellt och internationellt.
På PRV utgör vi navet i svensk innovation eftersom patent är ett av de viktigaste sätten att skydda det man har utvecklat. Alla framgångsrika, utvecklande företag har en sak gemensamt - en väl genomarbetad immaterialrättsstrategi. Den som får ett patentskydd kan hindra andra att importera, tillverka och sälja produkter eller tillverkningsprocesser som bygger på patentet. Patentbranschen är aktiv och näringslivet ställer stora krav på oss. Patent är även viktigt för samhället i stort, då den som söker skydd för sin uppfinning också måste ge en detaljerad beskrivningen för hur uppfinningen funkar. Detta är viktigt för att säkerställa innovation och att tekniken utvecklas framåt.
Nu söker vi dig som vill påbörja eller fortsätta en karriär inom patentbranschen. Vi söker dig som har minst civilingenjörsexamen eller akademisk examen på masternivå och som vill arbeta med framtiden för tekniken inom Elektro, Teknisk fysik, Fordon, Farkoster eller motsvarande.
Vad erbjuder vi?
I rollen som patentingenjör får du hela tiden lära dig något nytt och jobba med den senaste teknikutvecklingen. Du kombinerar dina teknikkunskaper med både juridik och språk. Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete. Arbetet är i grunden självständigt, men för att säkerställa hög kvalitet behöver vi samarbeta, diskutera och återkoppla till varandra. En del patentingenjörer ingår även i något av våra tvärfunktionella team, som på olika sätt ansvarar för att utveckla och förbättra patentprocessen. Vi lovar också trevliga kollegor, bra stämning och fina lokaler i centrala Stockholm. Möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar per vecka finns.
I anställningen ingår en 18 månader lång patentingenjörsutbildning. Utbildningen sker på plats på PRV. Praktik varvas med teori med både handledning och lärarledd undervisning. Kurserna omfattar databaser, sökverktyg, granskningsmetodik, klassystem, patentjuridik, argumentationsteknik och rapportskrivning.
På Patentavdelningen arbetar vi med patentansökningar och konsultuppdrag inom alla teknikområden; elektronik, mekanik och kemi. Patentansökningar inom elkraft, elektroteknik, robotik och fysik i kombination med fordons- och farkostteknik handläggs både på el- och mekanikenheterna.
Som patentingenjör är det ditt jobb att förstå och sätta dig in i tekniken, för att du sedan ska kunna genomföra databassökningar för att se om en uppfinning som patentsöks är tillräckligt ny och innovativ. Beroende på vad som framkommit under sökningarna skriver du sedan ett preliminärt utlåtande om uppfinningens patenterbarhet. Efter eventuell skriftväxling med sökanden fattar du beslut om patent ska beviljas eller inte. Här får du en kvalificerad roll i skärningspunkten mellan teknik, juridik och samhällsnytta.
PRV är myndigheten för immaterialrätt. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Genom att öka insikten och förmågan att omsätta immateriella tillgångar bidrar PRV till ett innovationskraftigt och hållbart samhälle.
Är du den vi söker?
För att trivas i rollen är du som söker nyfiken och intresserad av att sätta dig in i ny teknik. Du är en problemlösare som är analytisk och beslutsam samt arbetar effektivt och strukturerat för att nå resultat. Du har förmåga att sätta dig in i stor mängd information på förhållandevis kort tid och utifrån det prioritera det viktiga. God samarbetsförmåga är viktigt då arbetet innebär kontakter både internt och externt. Du har också ett intresse för juridik, då patentjuridiken sätter ramarna för vårt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi skriver beslut och utlåtanden på både svenska och engelska, så det är väldigt viktigt att du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift på båda språken.
Du har minst civilingenjörsexamen eller akademisk examen på masternivå inom Elektroteknik, Teknisk fysik, Farkostteknik eller motsvarande. Examen ska vara uttagen senast vid provanställningens slut.
Läs mer om PRV och se vilka du kommer att jobba med på https://www.linkedin.com/company/prv/
På vår hemsida kan du läsa mer om hur det är att arbeta på PRV och om vår utbildning till Patentingenjör: https://www.prv.se/sv/jobb
På hemsidan kan du också lära dig mer om immaterialrätt och om patent: https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Startdatum för anställningen är 2026-09-01 och då börjar även den obligatoriska utbildningen till patentingenjör.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan som innehåller CV och kursförteckning över eftergymnasiala studier senast 2026-04-26. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi i stället använder oss av urvalsfrågor. Urval och intervjuer sker fortlöpande.
För mer information är du välkommen att kontakta enhetschef Emma Hedlund, enhetschef Johan Winther eller HR-Specialist Anna Wiklund. Fackliga representanter är Carolina Gomez-Lagerlöf (Saco-S) och Håkan Bodin (ST). Alla kontaktpersoner nås på telefon 08-782 28 00.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av tester och/eller arbetsprov.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120051".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Patent- och Registreringsverket
(org.nr 202100-2072), https://www.prv.se/sv/
Valhallavägen 136 (visa karta
)
102 42 STOCKHOLM
Patent- och registreringsverket
HR-specialist
Anna Wiklund anna.wiklund@prv.se
