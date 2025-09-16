Vill du arbeta som medicinsk sekreterare på akutmottagningen?
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-09-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde Akademiska sjukhusets lednings- och stödfunktion
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vårdadministrativ service (VAS) är en sjukhusövergripande organisation där medicinska sekreterare, administratörer och receptionister ger vårdadministrativt stöd till alla verksamheter inom sjukhuset. Detta innebär att du blir en viktig del i vårdkedjan på ett av Sveriges största universitetssjukhus med hög kompetens, specialistsjukvård, valmöjligheter och en enorm bredd.
Vi är ledande i Sverige i diagnosklassificering och vi strävar efter att behålla den positionen genom kontinuerlig fortbildning för våra medarbetare.
Inom VAS anordnar vi regelbundet utbildningsdagar och möjlighet till riktade utbildningar som vänder sig till vår yrkesroll och vi erbjuder stora möjligheter till ett omväxlande arbete. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet och vågar prova nytt och tänka annorlunda.
Hos oss är du betydelsefull, vi har en god gemenskap där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för ett hållbart arbetsliv.
Ditt uppdrag
Som medicinsk sekreterare hos oss är arbetsuppgifterna varierande med fokus på vårdadministration. Som medicinsk sekreterare bidrar du till en välfungerande vårdkedja för våra patienter. Hos oss arbetar vi tillsammans för att upprätthålla en strukturerad och välfungerande vårdadministrativ organisation där vi alltid har patienten i fokus.
På akutmottagningen är du en självklar del i vårdkedjan. Här erbjuder vi dig ett varierat och spännande uppdrag som bland annat innefattar vårddokumentationen i akutrummet under pågående traumalarm. I händelse av att sjukhuset går upp i förstärkningsläge bidrar du med dokumentation under stabsmöten. Här arbetar du även med journaldokumentation med tillhörande diagnoskodning och efterföljande registreringar, remisshantering, telefonservice, posthantering samt andra vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd utbildning inom Hälso-och sjukvårdsadministration (80p KY/400p YH) eller motsvarande utbildning för medicinska sekreterare. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, samt i medicinsk terminologi. Vidare har du god IT-vana i Windowsmiljö. Vi ser gärna att du har erfarenhet av diagnosklassificering och tidigare arbete i Cosmic ses som meriterande.
Din kompetens
För att arbeta som medicinsk sekreterare hos oss krävs en hög ansvarskänsla och noggrannhet för att administrationen kring patienterna ska fungera på ett patientsäkert sätt. För att lyckas i din roll ser vi att du kan samarbeta väl med samtliga yrkeskategorier samt har god förmåga att anpassa dig efter nya förutsättningar och situationer. I pressade situationer har du lätt att ställa om och prioritera arbetet utifrån sjukhusets behov.
Du ser värdet av ett flexibelt förhållningssätt, är intresserad av den digitala utvecklingen av våra vårdsystem och trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor. Din servicekänsla, engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi ser gärna att du medverkar till utveckling av rutiner och arbetssätt.
Vi värdesätter att du på eget initiativ underhåller din specialistkunskap och trivs med att vara en kunskapsresurs för andra.
Vi erbjuder
Det är viktigt för oss att du får en bra start i ditt arbete, därför ger vi dig en gedigen introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov.
Vi erbjuder vikariat i 6 månader.
Arbetstiderna är förlagda till dag och kväll, samt var tredje helg.
Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande. Tillträde enligt överenskommelse.
Mer om oss finns att läsa på vår hemsida, välkommen dit! Vårdadministrativ service (http://www.akademiska.se/vas)
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Välkommen att höra av dig till:
Madeleine Jonasson, gruppchef VAS, 018-617 23 09 madeleine.jonasson@akademiska.se
]eller madeleine.jonasson@akademiska.se
(eller[_)
Fackliga kontaktpersoner Vision:
Fanny Jörgensen, 018-617 26 84 eller fanny.jorgensen@akademiska.se
Maria Wibeck, 018-617 19 56 eller maria.wibeck@akademiska.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS757/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9511535