Vill du arbeta som kundservicemedarbetare hos Proffsmagasinet? S - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Stockholm

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-03-17Har du tidigare erfarenhet inom kundservice och drivs av att överträffa kunders förväntningar? Är du kommunikativ, noggrann och serviceinriktad? Då kan du vara den vi söker!Proffsmagasinet är Sveriges ledande e-handel inom verktyg, laser- & mätinstrument och andra byggrelaterade produkter och är ett dotterbolag till Ahlsell. Sedan år 2007 har Proffsmagasinet tillhandahållit ett brett sortiment proffsverktyg, skydd och mätinstrument på nätet och utmanar den fysiska bygghandeln genom att leverera god service i samtliga försäljningskanaler. Proffsmagasinet riktar sig mot såväl småföretagare som privatpersoner inom bland annat bygg- och elbranschen där målet är att överträffa kunders förväntningar varje dag.Till Proffsmagasinets kontor i Stockholm söker vi nu drivna kundservicemedarbetare som vill vara en del av deras tillväxtresa och ingå i Sverige teamet som består av 10 kundservicemedarbetare. I rollen kommer du att ingå i teamet som riktar sig mot svenska och till viss del även norska kunder där du huvudsakligen hanterar all inkommande kundärenden. I rollen som kundservicemedarbetare får du även arbeta i Proffsmagasinets showroom med försäljning, rådgivning och fakturahantering i butik.Rollen som kundservicemedarbetare omfattar huvudsakligen följande arbetsuppgifter:Inkommande samtal via telefon och mailBesvara inkommande frågor om produktsortimentOrderläggning och beställning till företagskunderÄrendehantering med kund och leverantörÖvrig administrationTjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av Proffsmagasinet och StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen. Tjänsten beräknas starta omgående och inleds med en provanställning om 6 månader. För denna tjänst arbetar du på Proffsmagasinets kontor i Hägersten under arbetstider varannan vecka mellan 07.00 - 15.30 och 8.30 - 17.15. Vid uppstart ges en introduktion så att du som söker ska ha rätt förutsättningar att sätta dig in i rollen från start.2020-03-17Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet inom kundservice och gärna har arbetat i en liknande roll tidigare. Vi ser att du som söker minst ska ha en avklarad gymnasialutbildning och gärna minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet inom kundservice eller butikssupport. Vidare söker vi dig som gärna har god kunskap eller tekniskt intresse för VVS, el eller övrig byggrelaterade verktyg. För att passa in i denna tjänst har du en god telefonvana och är van att arbeta i ett högt tempo där du arbetar som spindeln i nätet. Vidare är du ansvarsfull, flexibel och initiativtagande då du har lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter samt är mån om att skapa goda kundrelationer. Krav för denna tjänst är att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Besitter du dessutom goda kunskaper i norska är detta meriterande, men inget krav. Som person är du självgående och drivs av att arbeta i en serviceinriktad roll.Låter det här som en tjänst för dig? Välkommen in med din ansökan då urval och intervjuer sker löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2020-04-06Studentconsulting Sweden AB (Publ)5153078