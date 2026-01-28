Vill du arbeta som konsult vi söker Socialsekreterare

Grand Design Sweden AB / Socialsekreterarjobb / Lidingö
2026-01-28


Hej
Vi är ett växande bemanningsföretag inom socialt arbete som samarbetar med kommuner i hela Sverige Just nu söker vi engagerade och erfarna socialsekreterare för konsultuppdrag

Vi söker dig som:
Har socionomexamen
Har erfarenhet av arbete som Socialsekreterare
Är Trygg i myndighetsutövning
Talar och skriver flyttande Svenska

Meriterande:
Tidigare Konsultuppdrag
Erfarenhet av specifika verksamhetsområden

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Flexibla uppdrag
Personligt kontakt och stöd
Möjlighet att påverka när och var du arbetar


Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: info@gdsweden.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grand Design Sweden AB (org.nr 556945-4258)

Kontakt
Claudio Gyllman
info@gdsweden.com
0761695810

Jobbnummer
9710394

