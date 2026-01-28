Vill du arbeta som konsult vi söker Socialsekreterare
Vi är ett växande bemanningsföretag inom socialt arbete som samarbetar med kommuner i hela Sverige Just nu söker vi engagerade och erfarna socialsekreterare för konsultuppdrag
Vi söker dig som:
Har socionomexamen
Har erfarenhet av arbete som Socialsekreterare
Är Trygg i myndighetsutövning
Talar och skriver flyttande Svenska
Meriterande:
Tidigare Konsultuppdrag
Erfarenhet av specifika verksamhetsområden
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Flexibla uppdrag
Personligt kontakt och stöd
Möjlighet att påverka när och var du arbetar Så ansöker du
Skicka CV och kort presentation till Info@gdsweden.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: info@gdsweden.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grand Design Sweden AB
(org.nr 556945-4258) Kontakt
Claudio Gyllman info@gdsweden.com 0761695810 Jobbnummer
