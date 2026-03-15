Vill du arbeta som kock i en unik miljö vid Siljan i sommar?
2026-03-15
Västanviks folkhögskola i Leksand söker nu en extra kock, under vecka 28-29, som vill vara med och bidra till en trivsam och kvalitativ matupplevelse för våra gäster och deltagare.
Hos oss arbetar du i en inspirerande miljö där teckenspråk, folkbildning och möten mellan människor står i centrum. Under sommaren välkomnar vi gäster, konferenser och kursdeltagare från hela världen.
Vi söker dig som trivs i kökets tempo, gillar samarbete och vill vara med och skapa god mat i en verksamhet där service och gemenskap är viktiga delar av helheten.
Som sommarkock hos oss arbetar du i skolans kök. Du kan ibland arbeta tillsammans med ordinarie kökspersonal, men rollen innebär också att kunna sköta restaurangen självständigt. Du planerar, förbereder och tillagar måltider till våra gäster och verksamheter under sommaren.
Arbetet innebär ett varierat köksarbete där både kvalitet, effektivitet och god samarbetsförmåga är viktiga delar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Tillaga och förbereda måltider tillsammans med köksteamet
• Säkerställa god hygien och följa livsmedelslagstiftning
• Bidra till en god arbetsmiljö i köket
• Samverka med övrig personal inom skola och gästhemverksamhet
Efterfrågade kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har utbildning och/eller erfarenhet som kock
• Är stresstålig och trivs i ett varierande tempo
• Är noggrann, strukturerad
• Är en lagspelare med positiv inställning
• Teckenspråkskunskaper (meriterande men inget krav)Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är positiv, flexibel och lösningsorienterad.
Du trivs i en arbetsmiljö där samarbete är viktigt och där tempot kan variera.
Du har ett intresse för matlagning och bidrar gärna till en god stämning i köket och en bra upplevelse för våra gäster.
Anställningsform och omfattning
Tidsbegränsad anställning vecka 28-29, med möjlighet till fler veckor.
Arbetstid enligt schema.
Om Västanviks folkhögskola
Västanviks folkhögskola är en riksrekryterande internatskola belägen i Leksand, med filial i Stockholm. Skolan erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kurser i en teckenspråkig miljö samt gästhem och konferensverksamhet. I Leksand driver vi egen fastighet, restaurang och förskola.
Vår verksamhet vilar på folkbildningens värdegrund och formas utifrån samhällets behov. Huvudman för skolan är Sveriges Dövas Riksförbund.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: sara.andersson@vastanviksfhs.se Arbetsgivare Carlborgsons Gård/ Västanviks Folkh.Skola Ek Fö
Västanvik Winterommes Väg 5 (visa karta
)
793 92 LEKSAND Arbetsplats
Carlborgsons Gård/ Västanviks Folkh Skola Ek F Kontakt
Verksamhetsutveckare
Sara Andersson sara.andersson@vastanviksfhs.se 0703-60 57 06 Jobbnummer
9798149