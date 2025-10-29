Vill du arbeta som hyrläkare inom hematologi?
2025-10-29
Är du hematolog och nyfiken på nya möjligheter?
Vi på Dignus Medical söker engagerade specialister inom hematologi som vill arbeta som hyrläkare. Hos oss kan du välja uppdrag som passar både din kompetens och livssituation. Just nu har vi flera spännande uppdrag över hela Sverige!
Varför jobba som hyrläkare?
Att arbeta som hyrläkare ger dig friheten att själv välja var och hur du vill arbeta. Hos Dignus Medical erbjuder vi uppdrag som är anpassade efter dina önskemål - oavsett om du föredrar kortare eller längre uppdrag, i offentlig eller privat sektor.
Som hyrläkare får du en unik chans att balansera arbete och fritid på dina villkor. Vi fokuserar på att skapa den perfekta matchningen mellan dig och våra kunder, och vi är alltid lyhörda för dina behov och preferenser.
Om uppdragen
Vi erbjuder uppdrag inom både öppenvård och slutenvård, eller en kombination av dessa beroende på dina önskemål. Våra uppdrag finns över hela Sverige, och vi arbetar nära våra kunder för att skapa bästa möjliga arbetsförhållanden för dig.
För att säkerställa att vi hittar rätt uppdrag till dig, inleder vi med ett personligt samtal där vi går igenom dina önskemål och diskuterar detaljer. Vi är här för att hjälpa dig hitta det uppdrag som passar både din erfarenhet och dina mål.
Vem är du?
Vi söker dig som är specialist inom hematologi och har erfarenhet av att arbeta inom ditt fält. Du är flexibel, självgående och trivs med att arbeta i olika miljöer. God samarbetsförmåga och ett starkt patientfokus är centralt för rollen.
Varför välja Dignus Medical?
Vi på Dignus Medical arbetar för att skapa långsiktiga och lojala samarbeten med våra hyrläkare. Genom att vi lär känna dig och dina önskemål kan vi snabbt och effektivt matcha dig med uppdrag som passar dina preferenser. Du kan känna dig trygg med att vi tar hand om hela processen - från att hitta rätt uppdrag till att säkerställa att alla detaljer fungerar smidigt. Tack vare vår tillgång till alla uppdrag som omfattas av det Nationella Avtalet kan vi erbjuda ett brett urval möjligheter över hela landet.
Vem är jag?
Jag heter Malin och jobbar med att bemanna sjukhus över hela Sverige med de bästa specialisterna. Mitt fokus är att bygga starka relationer med både våra hyrläkare och våra kunder för att skapa en win-win-situation för alla parter. Jag tar gärna referenser på dig, och du är varmt välkommen att ta referenser på mig också!
Hur når du mig?
Jag vet att livspusslet kan vara svårt att få ihop, därför är du alltid välkommen att ringa mig fram till kl. 21.00 alla dagar i veckan. Om jag inte kan svara direkt, ringer jag tillbaka så snart jag har möjlighet. Tveka inte att kontakta mig för mer information och hur vi kan hjälpa dig att hitta ditt nästa uppdrag.
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Malin Demoling malin.demoling@dignusmedical.se Jobbnummer
9579694