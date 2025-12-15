Vill du arbeta som handläggare i en förvaltning i förändring?
2025-12-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm överförmyndarförvaltning är en del av Stockholm stad och den största överförmyndarförvaltningen i landet med drygt 10 000 ärenden. Vi är en tillsynsmyndighet som rekryterar, utbildar och granskar ställföreträdare. Vi arbetar nu med att skapa en helt digital ärendehantering med användande av e-tjänster och digital kommunikation.
Välkommen till oss
Förvaltningen är centralt placerad i nya ljusa lokaler på Kungsholmen.
Här finns både gym, restauranger och sköna promenadstråk runt hörnet. Vi är drygt 70 medarbetare uppdelade på fyra enheter och en stab.
Vi erbjuder
Stockholms stad har förmånliga erbjudanden när det gäller friskvård. Som anställd i staden kan du köpa kort på stadens egna sim- och gymanläggningar till förmånliga priser. Utöver den lagstadgade allmänna pensionen så har du som medarbetare i staden även en tjänstepension och tillgång till fler semesterdagar än vad som är reglerat i lag.
Din roll
Arbetet som handläggare innebär bland annat utredning av behov av god man och förvaltare, vissa beslut om anordnande av godmanskap, yttrande till tingsrätten samt att föra talan i domstol. En annan del av arbetet innebär utredning av en god man eller förvaltares lämplighet och ansökan om byte av god man eller förvaltare.
Tillsyn av gode män och förvaltare utgör en viktig del av arbetet och sker genom att granska gode män och förvaltares olika redovisningar och redogörelser och fatta beslut om utbetalning av kommunala arvoden. Det kan också förekomma utbildning av gode män.
Som handläggare hos oss måste du vara noggrann och ha god organisationsförmåga.
Det är viktigt att du kan arbeta självständigt eftersom vi har ett stort inflöde av ärenden och befinner oss i ett förändringsarbete där det händer mycket. Rollen innebär många kontakter med såväl allmänhet som andra myndigheter.
Din kompetens och erfarenhet
Examen i juridik
God allmän samhällskunskap
Pedagogisk kompetens
Administrativ vana
Erfarenhet av att ge service
God kommunikativ förmåga såväl muntlig som skriftlig
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Erfarenhet av överförmyndarverksamhet eller annan offentlig förvaltning är meriterande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Stockholms stad, Överförmyndarförvaltningen
Anita Konstantis anita.wiren.konstantis@stockholm.se 08-50800311
