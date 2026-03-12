Vill du arbeta praktiskt i en teknisk miljö?
Vill du arbeta med noggrant och tekniskt precisionsarbete i en modern produktionsmiljö?
Vi söker montörer till vår verksamhet i norra Stockholm där du arbetar med finmontering av små komponenter inom elektronik, optik och mekanik samt testning och kvalitetskontroll av färdiga produkter.
Arbetet sker i en strukturerad och lugn miljö med tydliga instruktioner och etablerade arbetsmetoder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i ett mindre team.
Exempel på arbetsuppgifter: * Finmontering av små tekniska komponenter * Arbete under mikroskop eller med precisionsverktyg * Testning och verifiering av produkter * Kvalitetskontroll och avsyning
Vi söker dig som är noggrann, tålmodig och gillar praktiskt arbete med hög precision. Tidigare erfarenhet från produktion, labb, elektronik, hantverk eller finmontering är meriterande men inget krav, fullständig introduktion sker på plats.
Upplägg: Tjänsten är på heltid, omgående start
Arbetstider: dagtid måndag-fredag
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter.
