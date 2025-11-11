Vill du arbeta på en trivsam arbetsplats? Sjöstadsgården söker två nya s...
Humana AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett härligt team som varje dag arbetar för att ge äldre människor ett tryggt och meningsfullt liv? Då har du hittat rätt!
Just nu söker vi två engagerade och ansvarsfulla sjuksköterskor till Sjöstadsgården, vårt trivsamma äldreboende beläget i vackra Hammarby Sjöstad. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till att skapa en vardag fylld av glädje, engagemang och omtanke för våra boende.
Hos oss värdesätts både arbetsglädje och engagemang - vi tror att ett gott arbetsklimat skapar de bästa förutsättningarna för god vård.
Låter det som något för dig? Sök redan idag och bli en del av vårt fantastiska team på Sjöstadsgården!
Om Humana Sjöstagsgården
Humana Sjöstadsgården är ett trivsamt äldreboende med 59 platser fördelade på fyra våningsplan - två demensavdelningar och två somatiska avdelningar. Här arbetar vi utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i team, bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut, där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för god omsorg och vård. Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Humana Sjöstadsgården kommer du vara omvårdnadsansvarig för som mest 16 boende och bland annat ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, följs upp och utvärderas. Du är även en viktig del i verksamhetens och dina medarbetares kompetensutveckling då du vid behov även utbildar och handleder omvårdnadspersonalen.
Exempel på arbetsuppgifter Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
Hantera och följa upp dokumentation och avvikelser
Vara med vid inflyttning av nya kunder och ansvara för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Om anställningen
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på 79 % samt ett vikariat på 100 %. Vikariatet sträcker sig från 1 januari till 31 augusti.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, mellan kl. 07.00-17.00, med helgtjänstgöring var femte helg.
Lön: Lönen sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vad får du?
Möjligheten att dagligen ge god vård och omsorg till de äldre, samt skapa en meningsfull och trygg tillvaro för varje individ
Möjligheten att vara en del av vårt fantastiska team
En möjlighet att vara en del av ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang
Vem är du?
För denna tjänst så krävs det att du är legitimerad sjuksköterska, med erfarenhet från äldreomsorg och gärna med erfarenhet av att registrera i olika kvalitetssystem. Som person är du prestigelös, lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i team med kollegor.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Gärna har kunskap att dokumentera i journalsystemet Vodok
Besitter goda kunskaper i svenska i tal och skrift
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Biträdande VC Therese Langen
E-postadress: Therese.langen@humana.se
Tel:072 -453 1816 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9599934