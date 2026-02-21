Vill du arbeta nära produktionen? Vi söker logistiktekniker!
2026-02-21
Är du strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta nära verksamheten? Vill du säkerställa effektiva materialflöden och samtidigt bidra till ständiga förbättringar i en dynamisk produktionsmiljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
OM TJÄNSTEN
Hos vår kund får du möjlighet att arbeta i hjärtat av produktionen och bidra till effektiva och hållbara materialflöden. Anläggningen i Hallsberg är en viktig del av företagets globala produktionsnätverk och spelar en central roll i utvecklingen av smarta logistiklösningar inom tillverkningsindustrin.
Som logistiktekniker arbetar du i gränssnittet mellan materialhantering och logistikutveckling. Du säkerställer att beslutade logistikupplägg fungerar i praktiken - från planering till genomförande på produktionsgolvet. Rollen innebär en kombination av operativt arbete, problemlösning och strukturerat förbättringsarbete där du samarbetar tätt med produktion, materialhantering och logistikutvecklare.
Du erbjuds
Här får du en verksamhetsnära roll där du ser direkt resultat av ditt arbete. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark laganda, samtidigt som du får möjlighet att påverka och utveckla hur logistiklösningar fungerar i vardagen.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Rollen som logistiktekniker innebär att du arbetar operativt med interna materialflöden och säkerställer att nya och befintliga logistiklösningar fungerar optimalt i produktionen. Du kombinerar dagligt stöd till verksamheten med kontinuerligt förbättringsarbete.
• Arbeta operativt med materialflöden - från godsmottagning till leverans in i produktion
• Säkerställa att logistiklayout, plockmetoder, SAP-upplägg och materialpresentation fungerar i praktiken
• Vara stöd till logistikutvecklare genom att testa, verifiera och ge feedback på nya arbetssätt
• Delta i och driva förbättringsaktiviteter enligt Lean, exempelvis 5S och standardisering
• Stötta teamet i problemlösning kopplat till materialförsörjning, påfyllnad och lagerplacering
• Följa upp nyckeltal såsom tillgänglighet, störningar och felplock samt föreslå förbättringar
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett antal års erfarenhet av logistikarbete inom produktion, lager eller materialförsörjning, gärna inom tillverkningsindustrin
• Har god förståelse för materialflöden och hur logistik påverkar produktionens effektivitet
• Har erfarenhet av arbete i SAP eller liknande affärs-/lagersystem
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Kanban, milkrun eller andra standardiserade logistikupplägg
• Deltagit i eller drivit förbättringsprojekt
• Kunskap om Lean-principer eller liknande effektivitets - och förbättringsmetoder
• En utbildning inom logistik, i kombination med kraven ovan
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Lösningsorienterad
• Strukturerad
• Samarbetsinriktad
• Initiativtagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Volvo i Hallsberg är en nyckelanläggning som tillverkar hytter och tankar för Volvos anläggningsmaskiner. De är en central del av Volvos globala produktionsnätverk med fokus på effektiva materialflöden och distribution. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9756035