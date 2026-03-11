Vill du arbeta nära mig och vara en viktig del av min vardag?
2026-03-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Jag är en social och aktiv kvinna i 40-årsåldern som söker dig som vill bli min personliga assistent. För mig är kommunikation, delaktighet och trygghet centralt - och jag letar efter någon som vill vara med och skapa en fungerande och meningsfull vardag tillsammans med mig.
Lite om mig
Mina dagar rymmer både fart och lugn. Jag rider regelbundet och har en hund som betyder mycket för mig. Jag använder rullstol och kommunicerar med hjälp av en ögonstyrd dator (Tobii Dynavox), vilket gör att rätt stöd i vardagen är avgörande för att jag ska kunna uttrycka mig och fortsätta utveckla min kommunikation.
Jag har även PEG, vilket innebär att mat och näring ibland ges via sond - detta är en naturlig del av min vardag.
Så kan en arbetsdag se ut
Du finns vid min sida i både vardagliga och mer aktiva stunder. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
- ge stöd i dagliga rutiner som mat, förflyttningar och personlig omvårdnad
- hjälpa mig i min kommunikation och användning av Tobii Dynavox
- följa med på ridning, utflykter, resor och andra sociala sammanhang
- arbeta i olika miljöer, till exempel i mitt hem, hos min familj, på jobbet eller vid aktiviteter
- vid behov hjälpa till med praktiska moment och manuella lyft
Vem tror jag att du är?
Du är en trygg, lyhörd och flexibel person som trivs med att arbeta nära en annan människa. Du:
- pratar och skriver svenska obehindrat
- är bekväm med teknik och datorer
- är rökfri och inte allergisk mot pälsdjur
- har körkort och tillgång till bil
Det är meriterande om du har erfarenhet av personlig assistans, alternativ kommunikation eller PEG, men det är inget krav - det viktigaste är att du är engagerad, vill lära dig och att vi trivs tillsammans.
- Omfattning: cirka 20-25 timmar per vecka, med möjlighet till extrapass
- Arbetstider: varierande, dag, kväll, natt och helg kan förekomma
- Du får en betald introduktion så att du känner dig trygg i din roll
- Någon resa per år på 1-2 veckor kan förekomma, och då önskar jag att du följer med
Det här erbjuder jag
Ett nära, meningsfullt och omväxlande arbete där du gör verklig skillnad i min vardag - och där vi bygger samarbetet på tillit, respekt och glädje.Så ansöker du
Känns detta rätt för dig? Skicka din ansökan - jag ser fram emot att höra från dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
