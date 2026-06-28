Vill du arbeta med yrkesstolthet och skapa möbler i världsklass?

Nr.1 Personalpartner AB / Snickarjobb / Tibro
2026-06-28


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Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Tibro, Hjo, Skövde, Karlsborg, Tidaholm eller i hela Sverige

Om kundföretaget

SPECIALSNICKARE SÖKES

Arbeta med svenskt möbel arv i världsklass
Tre Sekel Möbelsnickeri AB söker nu en skicklig specialsnickare/möbelsnickare med gedigen yrkesstolthet och känsla för detaljer.

Här får du arbeta i ett av Sveriges mest anrika möbelsnickerier, där traditionellt hantverk möter samtida formgivning och högt ställda krav.

• Tillverka möbler, kök och specialinredningar i vår verkstad.
• Arbeta i massivt trä, fanér och andra material av högsta kvalitet.
• Vara en del av traditionellt svenskt möbelhantverk.
• Få möjlighet att arbeta både med CNC maskiner och med traditionella maskiner.

Publiceringsdatum
2026-06-28

Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att bygga och anpassa trädetaljer, möbler och andra specialprojekt enligt kundernas specifikationer.
Du kommer inte bara att arbeta med olika träslag utan även andra typer av material.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.

Bakgrund och personliga egenskaper

För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av specialsnickeri och/eller möbelsnickeri.
Du har en passion för att skapa detaljerade och unika träarbeten med olika träbearbetningsverktyg och tekniker.
Goda kunskaper inom ritningsläsning är ett krav.

Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer är avgörande egenskaper, liksom en god problemlösningsförmåga. Eftersom arbetet innebär ett tätt samarbete inom teamet, behöver du även ha goda kommunikationsfärdigheter och en lösningsorienterad inställning.

Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nr.1 Personalpartner AB (org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Richerts gata 4A (visa karta)
541 31  SKÖVDE

Arbetsplats
Tre Sekel Möbelsnickeri AB

Kontakt
Lisa Martinsson
lisa@firstpersonal.se

Jobbnummer
9982180

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