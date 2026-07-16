Vill du arbeta med vägservice? HCO söker flera lastbilschaufförer
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2026-07-16
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Vill du arbeta med vägarbeten och vägunderhåll i ett företag som växer?
Nu förstärker HCO sin satsning inom vägservice och söker därför flera lastbilschaufförer som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Det här är inte ett traditionellt chaufförsjobb där du kör flyttar eller distribution. Hos oss blir du en viktig del av teamet som arbetar med vägarbeten, vägunderhåll och vinterväghållning. Arbetet sker både tillsammans med kollegor och självständigt ute på uppdrag.
Eftersom våra uppdrag finns över stora delar av landet behöver du trivas med ett omväxlande arbete där arbetsplatsen varierar och där både dag- och nattarbete förekommer.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har rätt behörighet för att arbeta som lastbilschaufför.
Trivs med att arbeta utomhus och i varierande miljöer.
Är ansvarstagande, pålitlig och självgående.
Är en lagspelare som också känner dig bekväm med att arbeta självständigt.
Är flexibel och uppskattar att ingen arbetsdag är den andra lik.
Det är meriterande om du har:
APV 2.1 – Arbete på väg.
VVH – Vinterväghållning.
Om HCO
HCO är ett växande tjänsteföretag med en bred verksamhet inom bland annat dödsbotömningar, flyttstäd, sanering, återbruk och återvinning. Nu växer vi snabbt inom vägservice och vägunderhåll, vilket gör att vi söker flera nya medarbetare till vårt team.
Hos oss präglas arbetskulturen av snabbhet, handlingskraft och hög kvalitet. Vi tror på frihet under ansvar, ett gott samarbete och att alla medarbetare bidrar till företagets utveckling.
Hållbarhet är en naturlig del av vårt arbete – både genom återbruk och återvinning, men också genom att skapa långsiktiga arbetstillfällen och ge människor möjlighet att utvecklas.
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande affärsområde.
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Möjlighet att arbeta i ett engagerat team med stark sammanhållning.
Frihet under ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Spännande uppdrag inom vägservice över stora delar av Sverige.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Tjänst: Lastbilschaufför inom vägservice och vägunderhåll.
Omfattning: Heltid (100 %) eller timanställning.
Arbetstider: Dag- och nattarbete förekommer.
Placeringsort: Resor och arbete på olika orter runt om i Sverige ingår i tjänsten.
Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Är du en person som gillar omväxling, vill arbeta ute i fält och vara med och bygga upp ett affärsområde med stora framtidsmöjligheter?
Då vill vi gärna höra från dig!
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nyköping – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024907-2102682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
10004006