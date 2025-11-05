Vill du arbeta med tillsyn inom Bankområdet?
2025-11-05
Är du intresserad av att arbeta med tillsyn av banker och bidra till ett stabilt finansiellt system? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta med tillsyn och regelutveckling inom banksektorn. Hos oss får du en unik inblick i svensk bankverksamhet och möjlighet att påverka hur banker hanterar risker. Du arbetar med analyser, undersökningar och dialog med banker, både nationellt och internationellt.
Vi kommer nu att förstärka vår tillsyn, bland annat genom fler undersökningar. Vi söker därför flera medarbetare till våra två avdelningar Finansiella risker och Banktillsyn inom verksamhetsområde Bank. Beroende på din erfarenhet och intresse finns det möjlighet att arbeta med tillsyn inriktat på fyra olika områden. Dessa är:
• kreditrisker
• marknads- och likviditetsrisker
• risker kopplat till bankers interna styrning, riskhantering, kontroll och ersättningssystem
• tillsyn av medelstora och små banker.
Rollen innebär dessutom ansvar för utveckling av interna processer och regelverk. Du samarbetar nära med kollegor och får möjlighet att fördjupa dig inom områden som intresserar dig.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har en akademisk examen inom exempelvis ekonomi, juridik, finansiell ekonomi, nationalekonomi, finansiell matematik eller ett tekniskt ämnesområde
• har relevant arbetslivserfarenhet från exempelvis bank, kreditinstitut, andra myndigheter eller från funktioner som riskkontroll, compliance, intern eller extern revision inom finansiella företag
• har kunskap om finansiella regelverk
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Beroende på inriktning är det meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta med regelutveckling
• har erfarenhet av projektledning eller utredningsarbete
• har kunskap om redovisning
• har praktisk erfarenhet av analys av kreditrisker
• har erfarenhet av intern styrning, riskhantering och kontroll
• har praktisk erfarenhet av analys av marknads- och likviditetsrisker, exempelvis via arbete på treasury/finansfunktion eller inom riskkontroll/riskhantering.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetspsykologiska tester kan ingå i rekryteringsprocessen.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Magnus Eriksson, Avdelningschef, 08-408 98 324 och Björn Bargholtz, Avdelningschef, 08-408 98 377.
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
