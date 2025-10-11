Vill du arbeta med teknik som fungerar - idag, imorgon och i framtiden?
2025-10-11
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet och vill arbeta i en högteknologisk miljö där innovation, kvalitet och tillförlitlighet går hand i hand? Hos vår kund får du möjlighet att direkt påverka produkters hållbarhet och prestanda genom hela deras livslängd. Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag.
OM TJÄNSTEN
I rollen får du en central del i arbetet med att säkerställa att avancerade system inte bara levereras utan också kan underhållas, uppgraderas och förbli operativa genom hela sin livscykel. Från de första idéerna till färdig lösning är ditt fokus att omvandla krav till praktiska underhållsstrategier, ta fram planer för reservdelar och utbildning samt optimera systemens totala livscykelkostnad. Här uppmuntras egna initiativ och nya idéer, ingen utmaning är för komplex för att tackla tillsammans.
Du erbjuds
• Bli en del av ett högkvalificerad team som präglas av öppenhet och vilja att hjälpas åt
• Ett utvecklande arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens i en föränderlig miljö
• En dedikerad konsultchef som kommer stötta dig i din utveckling
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med att analysera och kravställa produkter för att säkerställa deras hållbarhet och funktion under hela livscykeln, samt bidra till att skapa grunden för teknisk dokumentation. Du kommer att vara länken mellan ingenjörer och praktisk tillämpning, med fokus på att optimera underhåll och driftsäkerhet.
Du kommer till exempel att:
• Utforma strategier för underhåll och reservdelshantering
• Genomföra analyser som LCC (Life Cycle Cost), LSA (Logistics Support Analysis) och FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis)
• Säkerställa att logistikkrav integreras i systemdesignen för att stödja drift och underhåll
• Ta fram utbildningsmaterial och tekniska instruktioner för drift- och underhållspersonal
• Kontinuerligt granska och utveckla processer för att förlänga systemens livslängd och minska totalkostnaden
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom teknisk design, produktutveckling eller liknande alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Har ett genuint intresse för teknik och en analytisk förmåga att se både helhet och detaljer
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, då båda språken används i arbetet
• Innehar B-körkort då resor kan förekomma i arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet från försvarsindustrin
• Erfarenhet av att ta fram underhållsstrategier för produkter
• Erfarenhet av serviceunderhåll inom tillverkande industri, med fördel fordonsindustri eller liknande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
