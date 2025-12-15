Vill du arbeta med styrsystem till Gripen? Sök rollen som systemingenjör
Nu söker vi en analytisk och drivande Systemingenjör inom elektronik mot styrsystemet till Gripen C/D och E/F till Saab i Linköping. Tjänsten är långsiktig med mycket goda utvecklingsmöjligheter att certifieras som apparatingenjör (teknisk projektledare för en produkt) efter intern utbildning.
Om rollen
Som systemingenjör kommer du arbeta med styrsystem och elektroniska apparater till Gripen. Du har en central roll i att säkerställa att systemen fungerar optimalt och att flygplanen uppfyller krav på luftvärdighet. De arbetar med allt från design och produktion, till förvaltning och vidareutveckling av apparater. Detta kräver både teknisk precision och djup förståelse för flygtekniska system.
Det är en varierande och dynamisk roll där du ena dagen kan granska elektronikkomponenter på plats i produktion, och nästa dag leda tekniska diskussioner med tillverkare eller felsöka ett ärende som kan påverka flygduglighet. På sikt får du möjlighet att ta ett helhetsansvar som apparatingenjör, ett arbete som innebär tekniskt projektledarskap och ansvar för en specifik apparat till Gripen under hela dess livslängd.
Du kommer att:
• Följa upp och analysera tekniska ärenden kopplade till elektroniska system
• Ha tät dialog med underhållsorganisation och tillverkare
• Genomföra granskningar av apparater till styrsystem
• Stötta produktion och lösa tekniska avvikelser
• Delta i avstämningar och tekniska möten, internt och externt
• Säkerställa att krav på luftvärdighet upprätthålls från din apparat
• Successivt utvecklas mot rollen som godkänd apparatingenjör (ca 2 års utbildning)
Resor förekommer 1-2 gånger per år, beroende på vilka apparater eller projekt som du arbetar med.
Detta är en roll för dig som trivs med bredd, variation och att knyta kontakter, du samarbetar med många olika delar av Saab och får en unik inblick i avancerad flygteknik.
Om Saab Aeronautics
Affärsområdet Saab Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och erbjuder ett brett utbud av supportlösningar inom både civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs allt från forskning till utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Saab säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem samt genom vidareutveckling av de produkter de utvecklar och producerar. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Saab ser sina medarbetare som sin största tillgång och det är viktigt att kunna arbeta och utvecklas i olika faser i livet. Saab står för en stark kunskapstradition och erbjuder därför möjlighet till kontinuerligt lärande samt förutsättningar för varje medarbetare att forma sin egen karriär.
Om teamet
Du välkomnas till en engagerad och kompetent grupp med hög teknisk nivå och stark laganda. Här hjälps man åt, delar kunskap och löser problem tillsammans. Arbetsmiljön präglas av variation, ingen vecka är den andra lik, och du får möjlighet att bygga stort nätverk både inom Saab och med leverantörer.
Teamet arbetar nära och stöttar nya kollegor. Du får en tydlig introduktion, mentorskap från erfarna apparatingenjörer samt god tid att lära dig din nya roll.
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom elektronik eller mekatronik
• 1-2 års relevant arbetslivserfarenhet (gärna 3-4 år)
• Körkort B
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God förmåga att samarbeta och skapa kontakt med andra
• Möjlighet att resa ca 1-2 gånger per år
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
Som person är du flexibel, analytisk och initiativtagande - du trivs med ansvar och drivs av att hitta lösningar och göra skillnad.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med elektronikapparater eller utveckla nya elektroniksystem
• Erfarenhet eller utbildning inom reglerteknik
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos SAAB. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos SAAB.Publiceringsdatum2025-12-15
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider 7-16 med flextid
Ort: Linköping, Tannefors (arbete på plats)
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Låter det som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
