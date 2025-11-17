Vill du arbeta med Skatteverkets kontor i Sundbyberg?
2025-11-17
En tjänst som passar dig som har arbetslivserfarenhet inom aktivitetsbaserat arbetssätt och att drifta, förvalta och utveckla en arbetsplats.
Nu söker vi ytterligare en prestigelös, engagerad och kommunikativ kollega med god samarbetsförmåga till vårt team. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Ingen dag är den andra lik. I det här jobbet arbetar du med alltifrån att skruva fast handtag på en toalettdörr till att projektleda en lokal arbetsplatsförändring.
Tillsammans med dina kollegor i teamet ansvarar du för att förvalta och ge service i våra kontorslokaler. Förvaltningen innebär bland annat säkerhetsfrågor inklusive arbete med att förvalta och drifta en arbetsplats i fred, kris och krig, den fysiska arbetsmiljön och enklare underhåll. Du ansvarar tillsammans med ditt team för att leda interna och externa möten tillsammans med fastighetsägare, chefer, arbetstagarorganisationer samt skydds- och arbetsmiljöombud och du behöver därför kunna kommunicera budskap och information på ett effektivt och tydligt sätt som är anpassat till målgruppen.
Du är en engagerad lagspelare som arbetar för att driva, utveckla och optimera Skatteverkets arbetsplats och vårt aktivitetsbaserade arbetssätt. Du fångar upp och skapar strukturer för verksamhetens behov av arbetsplatser i ett tidigt skede. Du planerar och följer upp underhåll och reparationer, samt är delaktig i vårt arbetsmiljöarbete. Du arbetar också med förvaltningsplaner och omvärldsbevakning och du behöver självständigt kunna driva lokala utvecklings-och förbättringsprojekt.
Skatteverket flyttade in i nya moderna kontorslokaler som går under namnet Kronan i januari 2022 och har sedan dess anammat ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Kontoret är dryga 43.000 m2 med cirka 3000 anställda.
Du kommer att tillhöra en av de båda sektionerna på Administrativa avdelningen, Kontorsenheten i Sundbyberg som arbetar med både intern service och förvaltning. Tillsammans är vi totalt ca 40 kollegor, där du blir en del av en arbetsgrupp av 4-5 medarbetare.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- ta initiativ, tänka nytt och ta ställning i frågor
- ha förmåga att strukturera och prioritera rätt saker
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränga dig för att leverera lösningar
- ha en god kommunikationsförmåga i svenska såväl som engelska, vilket innebär att du uttrycker dig på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift
- kunna analysera informationsflöden, se samband och avgränsa.
Du ska även ha:
- avslutad gymnasieutbildning med teknisk inriktning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
- erfarenhet av beredskapsarbete på större arbetsplats
- aktuell (under de senaste 5 åren) och relevant arbetslivserfarenhet av praktisk/teknisk fastighetsförvaltning i en större fastighet
- erfarenhet av aktivitetsbaserat arbetssätt
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete i Officepaketet
- erfarenhet av arbetsmiljöarbete, exempelvis brandskydd och skyddsronder.
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att driva och utveckla en arbetsplats.
Det är önskvärt om du har:
- erfarenhet av fysiskt säkerhetsarbete på en större arbetsplats
- erfarenhet av larmhantering/inpasseringssystem
- erfarenhet av att ha arbetat med förvaltningsplaner eller liknande.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
