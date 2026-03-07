Vill du arbeta med passagerarflygplan? Saab söker Designingenjör
Framtiden i Sverige AB / Flygteknikerjobb / Linköping Visa alla flygteknikerjobb i Linköping
2026-03-07
Vi söker dig som har ett starkt intresse av flyg och skulle vilja arbeta kundfokuserat med passagerarflygplan!
Om rollen
Vi söker en Designingenjör till Saab, där du kommer att arbeta med att stötta den fortsatta driften av svensktillverkade passagerarflygplanen Saab 340 och Saab 2000, dessa tillverkades av Saab i Linköping mellan åren 1983-1999. De är tvåmotoriga turbopropflygplan med plats för 34 respektive 50 passagerare.
Idag underhåller Saab en flygande flotta över hela världen och som designingenjör för Saab 340 och Saab 2000 kommer du att stötta operatörer i deras fortsatta drift av flygplanen.
Rollen som Designingenjör erbjuder en utmanande och utvecklande möjlighet att kombinera självständigt arbete med nära samarbete i team. I denna tjänst kommer du att arbeta med strukturella reparationer, konstruktion och analys för Saab 340- och Saab 2000-plattformarna. Du kommer även att ge tekniskt stöd till ingenjörsteam genom att besvara frågor och bistå vid felsökning, reparationer och modifieringar kopplade till flygplanens strukturer.
Beroende på dina personliga preferenser och din kompetens finns goda möjligheter att bredda din roll och utvecklas vidare inom organisationen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Konstruera strukturella reparationer och modifieringar för att säkerställa luftvärdighet och efterlevnad av gällande luftfartsregler.
Samarbeta med tvärfunktionella team för att upprätthålla strukturell integritet och följa relevanta standarder och certifieringskrav.
Bidra med teknisk expertis och stöd till ingenjörsteam, samt hantera komplexa frågeställningar och tekniska utmaningar.
Leda uppgifter och projekt inom olika tekniska områden, med huvudsakligt fokus på strukturkonstruktion och analys.
Resor kan förekomma i samband med projekt och kundstöd.
Vi söker dig som har..
Relevant arbetslivserfarenhet om minst 1 år inom flygunderhåll, flygproduktion eller i en närliggande bransch. Alternativt att du har läst högskole- eller civilingenjör inom flygteknik, maskinteknik eller närliggande område och haft annan relevant arbetslivserfarenhet efter examen
God vana av Office 365
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av Saab 340 och Saab 2000
Erfarenhet av strukturkonstruktion från flygindustrin
Kunskaper i CATIA V4 och/eller V5
Kunskap om luftfartsregelverk och certifieringsprocesser
Om SAAB
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och skapa trygghet för människor och samhällen. Med över 26 100 medarbetare världen över utvecklar, tillverkar och underhåller Saab avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Genom innovation, kvalitet och ansvarstagande där Saab en viktig del av många nationers försvarsförmåga och bidrar samtidigt till en säkrare och mer hållbar värld.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos SAAB. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos SAAB.Publiceringsdatum2026-03-07Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider 7:30-16:30 med flextid
Ort: Linköping, Tannefors, arbete på plats
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Låter det som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
