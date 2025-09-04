Vill du arbeta med omtanke? Sök vikariat som Undersköterska på Ängsgården
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss på Ängsgården är du en viktig del av våra kunders vardag. Oavsett om det handlar om att hjälpa till med morgonrutiner, dela ut medicin, sitta ner för en pratstund eller uppmuntra till aktivitet så gör du skillnad. Med din erfarenhet, lyhördhet och trygghet skapar du en meningsfull och värdig tillvaro, varje dag.
Vi vet att du redan kan yrket, men hos oss handlar det om mer än arbetsuppgifter. Det handlar om gemenskap, omtanke och viljan att se människan bakom sjukdomen och att varje dag bidra till ett gott liv för någon annan.
Är du den vi söker?
• Vill du vara med och skapa trygghet och livskvalitet för personer med demenssjukdom?
• Vill du arbeta på en arbetsplats där kollegor stöttar varandra och där skratt får ta plats?
• Trivs du i ett team där kundens behov alltid står i centrum?
• Gillar du när dagarna varierar och där du får använda både hjärta och hjärna?
• Vill du ha ett jobb som betyder något på riktigt?
Om det här låter som en plats där du känner igen dig och skulle trivas då hoppas vi att du hör av dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som gärna har erfarenhet av att arbeta inom demensomsorg. Hos oss på Ängsgården är det viktigt att du har en varm och lyhörd inställning, och att du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor från olika yrkesgrupper.
Du har ett genuint engagemang för att skapa trygghet, delaktighet och ett gott liv för våra kunder varje dag. Du är prestigelös, flexibel och har lätt för att anpassa dig efter individens behov, även när vardagen bjuder på utmaningar.
Välkommen med din ansökan!
Ett vikariat 85%
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vi begär belastningsregister för alla nyanställda inom vård och omsorgsförvaltningen.
Följande utdrag ska du begära från polisens hemsida;
• Blankett för att kontrollera egna uppgifter (ska lämnas till oss i oöppnat kuvert)https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
