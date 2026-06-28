Vill du arbeta med människor och skapa resultat?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Färgelanda Visa alla säljarjobb i Färgelanda
2026-06-28
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Är du en person som trivs i en social miljö, gillar nya utmaningar och vill utvecklas inom försäljning? Då kan rollen som säljare hos Exaltera Marketing vara rätt för dig.
Vi söker nu engagerade medarbetare med utgångspunkt i Färgelanda. Hos oss får du representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen och samtidigt bygga värdefull erfarenhet inom försäljning, kundkontakt och kommunikation.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som säljare arbetar du på event, marknader, festivaler och andra mötesplatser där du träffar kunder ansikte mot ansikte. Du presenterar produkter och tjänster, skapar förtroende och hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du utgår från Färgelanda och blir en del av ett engagerat team där samarbete, coachning och personlig utveckling står i fokus.
Vi erbjuder dig
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
En gedigen introduktion och utbildning inom försäljning
Löpande coachning och stöd i din utveckling
Goda möjligheter att utvecklas och avancera inom företaget
Ett inkluderande team med stark gemenskap
Vi uppmärksammar goda prestationer
Vi tror på att belöna engagemang och resultat. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi arbetar i en miljö där motivation, samarbete och utveckling går hand i hand.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är social och tycker om att möta människor
Har ett positivt synsätt och ett starkt driv
Motiveras av att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas både i din yrkesroll och som person
Trivs med att ta ansvar och samarbeta med andra
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi ger dig den utbildning och de verktyg du behöver för att lyckas.
Ansök redan idag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, skapa resultat och påverka din egen framtid?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Färgelanda. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: fargelanda@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
458 32 FÄRGELANDA Jobbnummer
9982193