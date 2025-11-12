Vill du arbeta med hälsa? Utbildning till Fasciaspecialist ingår i tjänsten
2025-11-12
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fascia Centrum Sverige AB i Gotland
Vi söker dig som vill bli Fasciaspecialist och vi erbjuder utbildning som en del av tjänsten.
Fasciaklinikerna fortsätter att växa, och nu söker vi dig som vill vara med på vår resa mot att förändra hur människor mår och rör sig.
Hos oss får du chansen att arbeta med hälsa, välmående och livskvalitet - och samtidigt lära dig ett modernt och efterfrågat yrke.
Vi ser gärna att du har en terapeutisk grund, till exempel som massör eller med annan utbildning inom friskvård, träning eller kroppsterapi. Det är en fördel. Det viktigaste är att du har engagemang, nyfikenhet och en genuin vilja att hjälpa andra att må bättre. Det är bra kunna samarbeta i grupp.
Hos oss får du kostnadsfri utbildning till Fasciaspecialist, där du lär dig unika behandlingsmetoder som verkligen gör skillnad för människors hälsa och rörlighet.
Som Fasciaspecialist får du ett yrke där du varje dag ser resultatet av ditt arbete - när kunder går ut genom dörren med mindre smärta, bättre rörlighet och ett leende på läpparna.
Du blir en del av ett varmt, engagerat och professionellt team som brinner för utveckling - både för sig själva och sina kunder.
Om du vill ha ett arbete där du får använda både händer, hjärta och hjärna - och vara med och skapa framtidens sätt att arbeta med kroppen - då är Fasciaklinikerna Visby rätt plats för dig!
Vad vi erbjuder
Kostnadsfri utbildning till Fasciaspecialist
6 timmars arbetsdag som standard
Tydliga rutiner och stöd i din utveckling
Ett tryggt koncept och engagerade kollegor
Möjlighet att växa till en heltidsanställning
Vem söker vi?
Du är social, lyhörd och lösningsfokuserad
Du tycker om att jobba med människor
Du är ansvarstagande och gillar struktur
Du har viljan att lära - vi ger dig verktygen
Vad innebär tjänsten?
Du arbetar med att ta emot kunder, utföra behandlingar och skapa en positiv upplevelse genom gott bemötande och service.
En del av rollen innebär även att ge vägledning kring våra produkter och tjänster.
Du blir en viktig del av teamet på kliniken och bidrar till en trivsam och professionell miljö där varje kund ska känna sig sedd, trygg och väl omhändertagen.
Denna tjänst är timanställning halvtid, med möjlighet till heltid framöver eftersom vi är i uppstartsfasen.
Arbetspassen är förlagda dagtid, kvällar och helger enligt schema.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Halvtid eller timanställning (möjlighet till heltid längre fram)
Varaktighet: Tillsvidare
Lön: Fast timlön eller enligt överenskommelse
Arbetsplats: Fasciaklinikerna Visby
Öppettider: Måndag-fredag 08.00-20.30, helger 09.00-16.00
Kontaktperson: Erica Vahlgren
Så ansöker du:
och ett där du berättar lite om dig själv och varför du vill arbeta hos oss på Fasciaklinikerna Visby.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att just du blir en del av vårt team!
E-post: visby@fasciaklinikerna.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fascia Centrum Sverige AB
(org.nr 559547-6408), https://fasciaclinics.com/se/
621 45 VISBY Jobbnummer
9602232