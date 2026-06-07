Vill du arbeta med försäljning och skapa din egen framgång?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Ödeshög Visa alla säljarjobb i Ödeshög
2026-06-07
, Haninge
, Boxholm
, Hjo
, Tranås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Ödeshög
, Norrköping
, Västerås
, Knivsta
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett team där ambition möter möjligheter?
Exaltera Marketing söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Ödeshög.
Vi samarbetar med välkända företag inom energi- och teknikbranschen och söker dig som vill vara med och skapa resultat samtidigt som du utvecklas inom försäljning och kundkontakt.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
I rollen som säljare representerar du några av Sveriges största aktörer inom energi och teknik. Arbetet sker ute på festivaler, marknader, event och i stadskärnor där du möter kunder personligen och hjälper dem att hitta lösningar som passar deras behov.
Du arbetar tillsammans med ett engagerat team där samarbete, utveckling och prestation är en naturlig del av vardagen.
Det här erbjuder vi
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider måndag–fredag, 09.00–18.00
Utbildning från start och löpande coachning
Möjlighet att utvecklas vidare inom företaget
Mer än bara ett säljarjobb
Hos Exaltera Marketing tror vi på att skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi arbetar i en miljö där högt engagemang kombineras med stark laganda och en vilja att ständigt bli bättre.
Vi söker dig som
Tycker om att träffa nya människor
Har ett driv att prestera och utvecklas
Är positiv och ansvarstagande
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Tidigare erfarenhet av försäljning är en fördel men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, energi och viljan att lyckas.
Är du redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Ödeshög. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: odeshog@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
599 32 ÖDESHÖG Jobbnummer
9951217