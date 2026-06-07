Vill du arbeta med försäljning och skapa din egen framgång?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Boxholm Visa alla säljarjobb i Boxholm
2026-06-07
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Vill du arbeta i en roll där du får träffa människor, utveckla dina färdigheter och ha möjlighet att påverka din egen lön? Då kan Exaltera Marketing vara rätt arbetsplats för dig.
Vi söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Boxholm. På uppdrag av stora och etablerade företag inom energi- och teknikbranschen hjälper vi kunder att hitta fördelaktiga lösningar genom personlig försäljning och rådgivning.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du ute på festivaler, marknader, event och i stadskärnor där du möter kunder ansikte mot ansikte. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans mot tydliga mål och som drivs av utveckling, prestation och gemenskap.
Ingen arbetsdag är den andra lik, vilket gör jobbet både varierande och utvecklande.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidstjänst
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Praktisk säljutbildning och kontinuerlig coachning
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats där prestation belönas
Vi tycker att hårt arbete ska uppmärksammas. Därför anordnar vi regelbundet säljtävlingar där du har chansen att vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster.
Hos Exaltera Marketing är lagkänslan viktig. Vi arbetar tillsammans, stöttar varandra och firar framgångar som ett team.
Vi söker dig som
Är social och tycker om att möta nya människor
Har en positiv inställning och hög energi
Motiveras av att nå uppsatta mål
Vill utvecklas både personligt och yrkesmässigt
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du är driven, engagerad och villig att lära dig.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Boxholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: boxholm@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
573 76 YDRE Jobbnummer
9951216