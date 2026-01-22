Vill du arbeta med försäljning i Stockholm? Se hit!
Jobba med försäljning - och gör skillnad i människors vardag
Vi söker nu drivna säljare till vår kunds kontor i centrala Stockholm.
Här får du möjlighet att arbeta med en produkt som verkligen gör skillnad - en tandvårdsförsäkring som hjälper människor att ha råd med tandvård och förebygga problem med munhälsan.
Om rollen
Som säljare hos vår kund arbetar du med utgående samtal till nya kunder, där du erbjuder en tandvårdsförsäkring som skapar trygghet och tillgänglighet.
Arbetet består främst av kalla samtal, men du får även möjlighet till varma leads varje dag, vilket ger dig goda förutsättningar att nå och överträffa dina mål.
Vi söker dig som är social, nyfiken och motiveras av att skapa kontakt. Du trivs med att prata med människor, har ett positivt driv och gillar att arbeta mot tydliga mål.
Erfarenhet av försäljning eller kundkontakt är meriterande, men inget krav - vi värdesätter personlighet och engagemang högre än tidigare erfarenhet.
Oavsett bakgrund får du en betald introduktionsutbildning som ger dig rätt verktyg för att lyckas i rollen.
Vi erbjuder
En veckas betald introduktionsutbildning inom försäkring, produkt och säljteknik
Fortlöpande coachning och feedback från erfarna kollegor
Fast lön + provision utan tak - möjlighet till hög lön för dig som presterar
Frukost varje morgon på kontoret
Friskvårdsbidrag, tjänstepension och sjukförsäkring
Lojalitetsprogram med chans till två konferensresor per år
Social arbetsmiljö med after work varje fredag och stark laganda
Om arbetsplatsen
Du blir en del av ett energifyllt och modernt team med stort fokus på gemenskap och utveckling.
Kulturen präglas av driv, glädje och tävlingsanda, där du får chansen att växa både som person och i din karriär.
Här finns goda möjligheter att utvecklas inom försäljning - både professionellt och personligt - i en miljö som uppmuntrar initiativ, engagemang och laganda.
Praktisk information
Plats: Centrala Stockholm
Arbetstid: Måndag-fredag, 08:20-17:00
Lön: Fast grundlön + provision utan tak
Rekrytering sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs sedvanliga bakgrundskontroller, inklusive utdrag ur belastningsregistret och förvaltarfrihetsbevis från kommunen.
Kontrollerna omfattar uppgifter om eventuella ekonomiska oegentligheter, i enlighet med branschens riktlinjer.
Ansökan
Låter det som en roll för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi går igenom kandidater löpande och ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
