Vill du arbeta med fokus på stresstester av bankers kapitalsituation?

Vill du bidra till ett stabilt finansiellt system och utveckla metoder som stärker banksektorns motståndskraft? Har du erfarenhet av att genomföra stresstester av bankers kapitalrelationer och utveckla modeller för risk och kapitaltäckning? Sök det här jobbet som analytiker hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som analytiker på enheten Bankpolicy inom verksamhetsområde Bank tillhör du det team som arbetar med stresstester av bankernas kapitalrelationer. Enheten ansvarar dessutom för att identifiera bolag som ska omfattas av buffertar för systemviktiga institut och ser över systemriskbufferten. Den skriver bankavsnittet i stabilitetsrapporten, och driver policyfrågor kring kapital, likviditet och krishantering.
Du ansvarar framför allt för att genomföra och utveckla arbetet med stresstester, främst de som rör bankers kapitaltäckning. Detta inkluderar både de känslighetsbaserade stresstester FI använder för att bestämma en banks pelare 2-vägledning och mer makrobaserade stresstester, till exempel EBA:s stresstest. Du utvecklar de modeller och metoder som används för att genomföra stresstesterna, till exempel modeller för kreditförluster i stress och riskviktsmigration.
Du presenterar ditt arbete och dina slutsatser internt och för dialog med andra stabilitetsvårdande myndigheter. Dessutom fungerar du som bollplank för avdelningens mer juniora medarbetare och delar med dig av din kunskap och erfarenhet.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har relevant akademisk examen inom nationalekonomi, finansiell ekonomi, statistik, eller motsvarande
• har flera års arbetslivserfarenhet, till stor del i form av arbete med stresstester, främst av bankers kapitalrelationer, inom annan relevant myndighet eller finansbranschen
• har goda kunskaper om hur man genomför stresstester av bankers kapitalrelationer och de metoder som används.
Det är meriterande om du
• har forskarutbildning inom nationalekonomi, finansiell ekonomi, statistik, eller motsvarande
• har arbetat med stresstester inom ramen för en banks ICAAP
• har goda kunskaper om de regelverk som styr bankers verksamhet, framför allt kapitaltäckningsreglerna (CRD/CRR).
Om dig
I det här jobbet behöver du
• arbeta självständigt utifrån de värderingar och riktlinjer som styr verksamheten
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
• ta egna initiativ.
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Stefan Palmqvist, Enhetschef, 08-408 98054
Individuell lönesättning
