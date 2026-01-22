Vill du arbeta med ekonomi i en värderingsstyrd organisation där din insats
Ekonomiassistent 50 % till Bambi ekonomisk förening
Vill du arbeta med ekonomi i en värderingsstyrd organisation där din insats gör skillnad?
Bambi söker nu en noggrann och ansvarstagande ekonomiassistent på 50 % som vill vara en del av vår stödfunktion och bidra till att våra verksamheter inom LSS fungerar tryggt och professionellt.
Om rollen
Som ekonomiassistent hos Bambi arbetar du nära vår ekonomichef och har löpande kontakt med medarbetare, verksamhetschefer och externa parter. Rollen är operativ och strukturerad, med fokus på löpande ekonomiadministration, löner och fakturering.
Ekonomifunktionen är en stödfunktion vars mål är att skapa goda förutsättningar för verksamheterna - så att fokus kan ligga där det hör hemma: hos huvudpersoner och familjer. Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
• Löneadministration enligt lag och kollektivavtal
• Fakturering till kommuner och stadsdelar (utförda timmar, sjuklönekostnader)
• Leverantörsfakturor och löpande bokföring
• Administration av nyanställningar och förändringar i anställningsavtal
• Rapportering till myndigheter, pensionsbolag och andra externa aktörer
• Besvara inkommande ärenden via ekonomi-mejl och telefon
• Stöd till ekonomichef vid bokslut, budget och uppföljning
Vissa utvecklings- och analysuppgifter förekommer i begränsad omfattning och prioriteras i dialog med ekonomichef.
Vi söker dig som
• Har utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har erfarenhet av löneadministration och löpande bokföring
• Är strukturerad, noggrann och van att arbeta självständigt
• Trivs i en serviceinriktad roll med många kontaktytor
• Har god systemvana och lätt för att följa givna rutiner
• Delar Bambis värdegrund och vill arbeta i en idéburen organisation
Erfarenhet från idéburen verksamhet, LSS eller liknande är meriterande.
Anställningsform
• Deltid 50 %. Arbetstider enligt överenskommelse
• Tillsvidareanställning (med provanställning enligt överenskommelse)
• Tillträde enligt överenskommelse
Intervjuer kommer att ske löpande.
Bambi erbjuder:
Individuell lönesättning, lång introduktion, friskvårdsbidrag och kompetensutveckling för att du ska kunna växa i din roll. Vi har kollektivavtal med Fremia.
Om du blir nyfiken på hur vi jobbar i praktiken så gå in på vår hemsida www.bambi.se
för mer info om företaget eller kontakta VD på caroline.andersson@bambi.se
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bambi Ekonomisk Fören
, http://bambi.se Arbetsplats
Bambi Jobbnummer
9699300