Vill du arbeta med byggkontroller och underhåll på Forsmark?

Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
Om rollen
Vill du ha ett varierat jobb där du kombinerar planering med kontroller och uppföljning? Trivs du i en roll där du får använda din noggrannhet, problemlösningsförmåga och erfarenhet av byggrelaterat arbete? Då kan du vara den vi söker!
På Forsmark arbetar vi för en fossilfri framtid. För att nå dit behöver vi engagerade medarbetare som vill bidra till trygg och säker elproduktion - och som vill göra skillnad på riktigt.
Nu söker vi en medarbetare som kommer arbeta med byggkontroller och underhåll till vår grupp på underhåll på Forsmark.
Om jobbet
Underhållsavdelningen ansvarar för att våra anläggningar och byggnader alltid håller hög kvalitet och fungerar som de ska. Hos oss arbetar du med kontroller, uppföljning och dokumentation av olika typer av byggrelaterat underhåll.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, samordna och genomföra besiktningar samt följa upp att åtgärder blir utförda. Rollen kombinerar arbete ute i anläggningen med analys, rapportering och samarbete med många yrkesgrupper.
Här får du möjlighet att utveckla arbetssätt, påverka rutiner och bidra till långsiktighet.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Genomföra besiktningar och kontroller av byggnader, produktionsanläggningar och utförda arbeten
Dokumentera resultat, skriva tydliga rapporter och föreslå förbättringsåtgärder
Följa upp avvikelser och driva åtgärder tillsammans med till exempel andra grupperingar och entreprenörer
Planera och samordna entreprenörer vid underhåll och anläggningsändringar
Ta fram underlag och granska material kopplat till enhetens ansvarsområde
Bidra till att säkerhet och kvalitet upprätthålls i allt arbete
Varför välja oss?
Du kliver in i ett team med stark framtidstro, stort engagemang och god sammanhållning. Hos oss får du:
En utvecklande roll där du gör konkret nytta
Vara del av en arbetsplats med hög säkerhetskultur och omtanke
Påverka och förbättra arbetssätt
Arbeta i en verksamhet som har en viktig roll i Sveriges fossilfria framtid
Kravspecifikation
Vi söker dig som tar ansvar, arbetar strukturerat och trivs med att samarbeta med andra. Du är flexibel när förutsättningar förändras och bidrar med en positiv och prestigelös attityd.
Vi tror att du har:
Gymnasieutbildning med inriktning bygg eller motsvarande erfarenhet
Intresse för eller erfarenhet av besiktningar, kvalitetskontroller eller byggrelaterade projekt
God datavana
Mycket god svenska och god engelska
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning inom bygg eller teknik
Erfarenhet av byggunderhåll, ombyggnation eller nyproduktion, till exempel som snickare eller byggtekniker
Erfarenhet av att arbeta i industrimiljö
God förmåga att skriva rapporter
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Oliver Strömberg tfn 070-225 02 68 eller Marie Rosengren tfn 070-641 27 20.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Terese Johansson tfn 073-097 79 22.
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Anders Karlsson, Ledarna - Ida Engwall Walhter, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - Dick Skattberg. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 11 mars 2026. Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt Så ansöker du
