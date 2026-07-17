Vill du arbeta med att stärka Finansinspektionens säkerhetsskydd?
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2026-07-17
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Som säkerhetssamordnare bidrar du till att skydda myndighetens säkerhetskänsliga verksamhet och till att säkerställa att lagstiftning och krav inom säkerhetsskydd efterlevs. I rollen arbetar du både strategiskt och operativt med att utveckla, samordna och följa upp säkerhetsskyddsarbetet. Tillsammans med kunniga kollegor är du med och stärker myndighetens motståndskraft i en föränderlig omvärld där säkerhetsfrågorna blir allt mer centrala.
Om jobbet
Som säkerhetssamordnare på Finansinspektionen (FI) har du ett helhetsansvar för myndighetens säkerhets‐ och verksamhetsskydd. Du har en central roll i att förvalta, utveckla och följa upp säkerhetsskyddet i enlighet med gällande lagstiftning och myndighetens behov.
I rollen ansvarar du för arbetet med säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsplan, befattningsanalys, informationssäkerhet samt hantering av exponering av säkerhetskänslig verksamhet. Du tar fram, utvecklar och förvaltar styrande dokument, riktlinjer och rutiner samt säkerställer att dessa är kända och efterlevs i organisationen.
Arbetet omfattar även att utbilda chefer och medarbetare i säkerhetsskydd och bidra till ökad kunskap och medvetenhet inom myndigheten. Du leder och deltar i vidareutvecklingen av FI:s arbete kopplat till säkerhetskänslig verksamhet, inklusive säkerhetsskyddsavtal, särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och lämplighetsprövningar.
Under den närmaste tiden ligger särskilt fokus på utveckling och implementering av styrdokument, utbildningsinsatser samt förstärkt uppföljning och kontroll av säkerhetsskyddsavtal.
Rollen innebär nära samarbete med myndighetens övriga verksamhetsområden samt viss extern samverkan med andra myndigheter och relevanta aktörer.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har
relevant utbildning inom säkerhetsskydd, exempelvis genom Säkerhetspolisen, MSB, Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Företagsuniversitetet eller annan motsvarande utbildningsanordnare
erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsfrågor
mycket goda kunskaper i säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) samt Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2026:8:1) och erfarenhet av att tillämpa regelverken i praktiken
erfarenhet av att ta fram och förvalta interna styrdokument samt att föredra och få dessa fastställda
erfarenhet av att delta i eller ansvara för säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner
erfarenhet av kravställning, kontroll och uppföljning av säkerhetsskydd
gymnasieexamen
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete vid myndighet eller i annan statlig förvaltning
vana vid att bereda myndighetsärenden
erfarenhet av upphandlingar som omfattas av säkerhetsskyddskrav, inklusive särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
kunskap om annan relevant lagstiftning, exempelvis offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och krisberedskapsförordningen
erfarenhet av informationssäkerhetsarbete inom säkerhetskänslig verksamhet
utbildning som säkerhetsskyddschef, exempelvis genom Försvarshögskolan, Försvarsmakten eller annan relevant aktör.
Om dig
I den här rollen är du självgående och målinriktad och tar ett tydligt ansvar för att driva ditt arbete framåt från planering till genomförande och uppföljning. Du arbetar strukturerat och har en god analytisk förmåga som gör att du kan sätta dig in i komplexa frågor, göra välgrundade bedömningar och föreslå ändamålsenliga lösningar.
Du samarbetar väl med andra, är hjälpsam och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Du har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor från olika verksamhetsområden samt i samverkan med externa aktörer.Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 700 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
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Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Pontus Fjelkegård, säkerhetschef, 08-408 987 67
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235)
103 97 STOCKHOLM Arbetsplats
Finansinspektionen Jobbnummer
10004874