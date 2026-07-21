Vill du arbeta med att skapa möbler i världsklass?
Nr.1 Personalpartner AB / Snickarjobb / Tibro Visa alla snickarjobb i Tibro
2026-07-21
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Tibro
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
SPECIALSNICKARE SÖKES
Arbeta med svenskt möbel arv i världsklass
Tre Sekel Möbelsnickeri AB söker nu en skicklig specialsnickare/möbelsnickare med gedigen yrkesstolthet och känsla för detaljer.
Här får du arbeta i ett av Sveriges mest anrika möbelsnickerier, där traditionellt hantverk möter samtida formgivning och högt ställda krav.
• Tillverka möbler, kök och specialinredningar i vår verkstad.
• Arbeta i massivt trä, fanér och andra material av högsta kvalitet.
• Vara en del av traditionellt svenskt möbelhantverk.
• Få möjlighet att arbeta både med CNC maskiner och med traditionella maskiner. Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att bygga och anpassa trädetaljer, möbler och andra specialprojekt enligt kundernas specifikationer.
Du kommer inte bara att arbeta med olika träslag utan även andra typer av material.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Bakgrund och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av specialsnickeri och/eller möbelsnickeri.
Du har en passion för att skapa detaljerade och unika träarbeten med olika träbearbetningsverktyg och tekniker.
Goda kunskaper inom ritningsläsning är ett krav.
Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer är avgörande egenskaper, liksom en god problemlösningsförmåga. Eftersom arbetet innebär ett tätt samarbete inom teamet, behöver du även ha goda kommunikationsfärdigheter och en lösningsorienterad inställning.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Richerts gata 4A (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Arbetsplats
Tre Sekel Möbelsnickeri AB Kontakt
Lisa Martinsson lisa@firstpersonal.se Jobbnummer
10007932