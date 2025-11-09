Vill du arbeta me hälsa? Utbildning till Fasciaspecialist ingår i tjänsten
Vi söker dig som vill bli Fasciaspecialist och erbjuder utbildning som en del av tjänsten.
Vi på Fasciaklinikerna Gävle växer och söker nya medarbetare som vill utvecklas inom hälsa och friskvård.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet - vi utbildar dig! Det viktiga är att du har engagemang, servicekänsla och vill hjälpa andra att må bättre.
Som Fasciaspecialist får du ett meningsfullt yrke där du arbetar med att hjälpa människor till ökad rörlighet, minskad smärta och bättre livskvalitet.
Vad vi erbjuder
Kostnadsfri utbildning till Fasciaspecialist
6 timmars arbetsdag som standard
Tydliga rutiner och stöd i din utveckling
Ett tryggt koncept och engagerade kollegor
Vem söker vi?
Du är social, lyhörd och lösningsfokuserad
Du tycker om att jobba med människor
Du är ansvarstagande och gillar struktur
Du har viljan att lära - vi ger dig verktygen
Vad innebär tjänsten?
Du kommer att arbeta med att ta emot kunder, ge behandlingar och skapa en positiv upplevelse genom god service och personligt bemötande.
En del av rollen innebär även att ge vägledning kring våra produkter och tjänster.
Du är en viktig del av teamet på kliniken och bidrar till en trivsam och professionell miljö, där vi tillsammans strävar efter att varje kund ska känna sig sedd, trygg och väl omhändertagen.
Tjänsten innebär 6 timmars arbetsdag, med arbetspass förlagda även på kvällar och helger.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet.
Kostnadsfri utbildning till Fasciaspecialist ingår vid anställning.
Anställningsvillkor
Vi har öppet 7 dagar i veckan mellan kl. 07.00 och 21.00 (helger 10.00-17.00).
