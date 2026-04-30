Vill du arbeta inom lager i Göteborg? Se hit!

Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta inom lager och logistik i en varierande och händelserik miljö? Vi söker nu drivna och ansvarsfulla medarbetare till våra kunduppdrag i Göteborg.
Arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
• Truckkörning som en del av det dagliga arbetet (truckkort A och B är meriterande)
• Plock och pack av beställningar
• Hantering av returer
• Mottagning, kontroll och registrering av leveranser
• Förberedelse av varor inför utleverans
• Lastning och lossning av gods
• Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på lager
Arbetstider:
Tjänsterna är i huvudsak förlagda till dagtid, men arbete på kvällar och helger kan förekomma vid behov.Profil
Vi söker dig som:
• Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
• Tar eget ansvar och arbetar självständigt
• Gillar att samarbeta och bidrar till en god stämning i teamet
• Har ett positivt driv och en vilja att utvecklas
Det är ett plus om du:
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom lager
• Innehar giltigt truckkort
Vi erbjuder:
• Möjlighet att utveckla din kompetens inom lager och logistik
• En arbetsmiljö som präglas av samarbete och trivsel
• Anställning genom oss med uppdrag hos etablerade och välkända företag
Känns detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Posti Kontakt
Jacob Orelöv Jacob.orelov@posti.com Jobbnummer
9886798