Vill du arbeta i våra förskolor till hösten?
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten / Barnskötarjobb / Ulricehamn Visa alla barnskötarjobb i Ulricehamn
2026-08-03
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Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Våra förskolor behöver dig till hösten. Söker du ett flexibelt arbete? Vill du ha en värdefull erfarenhet av arbete med barn? I så fall vill vi gärna att du söker denna tjänsten som timvikarie till oss.
Varmt välkommen till Ulricehamns kommun!
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som timvikarie i förskolorna i kommunen medverkar du som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt medverkar i främjandet av alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du som timvikarie i förskolan med läroplanen som grund, är aktiv i genomförandet av det som utgår från arbetslagets planering.
Din arbetstid är enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov och dina önskemål. Vi bedriver verksamhet dagtid och du lägger dig tillgänglig i ett system som vi arbetar i. Om du har specifika begränsningar när du kan arbeta, skriv med det i din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt, positivt engagemang och genuint intresse för att arbeta med människor. Du har ett gott bemötande och lätt för att kommunicera och samverka med barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört och smidigt sätt.
Vi ser gärna att du har genomförd gymnasieutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. För arbetet krävs att du har fyllt 18 år och har goda kunskaper i det svenska språket; både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har godkända betyg från barn- och fritidsprogrammet eller annan barnskötarutbildning. Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är starkt meriterande. Det är också viktigt att du har en god datorvana eftersom du behöver hantera verksamheternas digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse .
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du omfattas av skyddad identitet/sekretessmarkering, kontakta då annonsens kontaktperson.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att få arbeta i våra förskolor, behöver du uppvisa ett giltigt registerutdrag ifrån polisen som du beställer på deras hemsida.
Referenstagning genomförs direkt efter den första telefonintervjun. De riktlinjer som vi har för referenser, är att det behöver vara referenser ifrån de två senaste åren och att de har/har haft en ledande position gentemot dig såsom chef, arbetsledare, handledare eller lärare/mentor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333848". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579)
Bogesundsgatan 22 (visa karta
)
523 32 ULRICEHAMN Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryterare
Jenny Pipkorn jenny.pipkorn@ulricehamn.se 0321-595590 Jobbnummer
10018417