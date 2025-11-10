Vill du arbeta i tandvården? Vi söker dig som vill bli tandvårdsbiträde!
Praktikertjänst AB / Vårdarjobb / Leksand Visa alla vårdarjobb i Leksand
2025-11-10
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Leksand
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige
Är du noggrann, serviceinriktad och trivs med att hjälpa andra? Då kan du vara den vi söker! Hos oss får du en introduktion i tandvårdens vardag och en unik möjlighet att lära dig yrket på plats i ett engagerat och trevligt team.Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Tandvårdsbiträdet underlättar det dagliga arbetet för tandläkarna, tandsköterskorna och tandhygienisten. I rollen som tandvårdsbiträde kommer du bland annat att:
- Förbereda och ställa i ordning behandlingsrum inför och efter patientbesök
- Rengöra, desinficera och sterilisera instrument
- Hantera diskdesinfektor och autoklav
- Assistera vid enklare behandlingar och ingrepp
- Ta emot patienter och bidra till en välkomnande atmosfär
- Fylla på material och hålla ordning i klinikens förråd
- Hjälpa till i receptionen med enklare administrativa uppgifter såsom tidsbokning och telefonsamtal
- Beroende på den sökandes kompetens kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella
Vi hjälps åt med inskolning och utbildning för att du successivt ska komma in i de olika arbetsmomenten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse för tandvård och service.
Tidigare erfarenhet inom vård, omsorg eller service är meriterande, t.ex. undersköterska, vårdbiträde eller hotell/restaurang. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Som person är du lättlärd, glad, öppen och flexibel inför nya arbetssätt. Noggrannhet och struktur är viktigt för dig. Du är kommunikativ och vill vara med och forma verksamheten för att nå vårt gemensamma mål - utföra tandvård av högsta kvalitet.
Om Eldhs Tandvård:
Eldhs Tandvård startade i oktober 2021. Kliniken är fullt modern med fyra behandlingsrum där all utrustning är av senaste slaget. Vår ambition är att erbjuda högkvalitativ tandvård, att bemöta våra patienter på ett personligt och professionellt sätt och att skapa trygghet och långvariga patientrelationer. Vi arbetar uteslutande digitalt med intraoral scanning och erbjuder stor bredd inom allmäntandvård, och därtill även större bettrehabiliteringar, implantatbehandlingar och Invisalign. Mottagningen är ljus och fin och ligger centralt i Insjön, med närhet till kommunikationer.
Här arbetar två (snart tre) tandläkare (varav den ena också är tandtekniker), tre tandsköterskor, två tandhygienister och en receptionist. Några gånger per år kommer också en käkkirurg till kliniken. Vi har en familjär stämning hos oss och alltid nära till skratt, för oss är det viktigt att vara professionella och samtidigt ha roligt på jobbet! Vi erbjuder dig - en mottagning i framkant vad gäller tandvård.
Övrig information
Tjänsten är tillsvidare med provanställning. Omfattning mellan 75-100%.
Vi kommer att genomföra intervjuer löpande vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!
Är du nyfiken på hur vi har det hos oss?
Vi finns både på Instagram och Facebook eller kolla in vår hemsida https://www.ptj.se/eldhstandvard
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/791". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tandvård, Dalarnas län, Eldhs Tandvård Kontakt
Peter Eldh 0709763923 Jobbnummer
9598124