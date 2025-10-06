Vill du arbeta i skolan? Bli timvikarie på Surteskolan!
2025-10-06
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Är du intresserad av att arbeta med barn och unga i en dynamisk och lärorik miljö? Vi söker engagerade och flexibla timvikarier till Surteskolan och dess fritidshem.
Surteskolan är en mindre skola med ca 225 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan präglas av små klasstorlekar och en skolmiljö omgiven av skog. Surteskolan är en arbetsplats där man har möjlighet att lära känna all personal och alla elever, och har korta kontaktvägar när man är i behov av stöd.
Vikarieverksamheten samordnas av en person som i god tid hör av sig för att boka in dig på planerade vikariepass. Även akuta förfrågningar med kort notis kan förekomma, men i så hög grad som möjligt planerar vi i förväg.
Fungerar det bra för en vikarie hos oss försöker vi se till att man får så många arbetspass som möjligt, så att det blir möjligt att försörja sig på timanställningen hos oss. Detta förutsätter att man är kommunikativ via telefon och mail och svarar snabbt, såväl som att man är pålitlig och kommer på de pass man tackat ja till. Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie kommer du exempelvis att:
Vara en trygg och närvarande vuxen i klassrummet och på fritids.
Hålla i undervisning utifrån lärarens planering.
Delta i aktiviteter på fritidshemmet, både inomhus och utomhus.
Samarbeta med kollegor för att skapa en positiv och inkluderande miljö för eleverna.
Bidra till elevernas sociala utveckling och trivsel.
Vara rastvärd på rasterna och delta i rastaktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för att arbeta med barn.
Förstår att barn behöver tydlighet, men med hjärta och omtanke - inte höjd röst och arga tillsägelser.
Ska ha fyllt 18 år.
Är flexibel, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Passar tider och är positiv.
Kan anpassa ditt arbetssätt efter verksamheternas behov och du är tydlig i din kommunikation.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har erfarenhet av arbete i skola eller fritidshem, eller andra aktiviteter med barn (meriterande men inget krav).
Har relevant utbildning eller studerar till lärare, fritidspedagog eller annan pedagogisk utbildning (meriterande).
Har ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (krav).Övrig information
Det är strängt förbjudet att använda privat telefon när man är bland elever. Detta får göras enbart på egen rast där inga elever vistas.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande och kommer prioritera sökande som har erfarenhet av arbete med barn och unga.
Det är ofta många sökande på våra vikarieannonser, så det kan dröja länge innan du får återkoppling på din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
