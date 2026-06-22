Vill du arbeta i ett team som drivs av resultat?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Sala Visa alla säljarjobb i Sala
2026-06-22
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Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Sala. Vi söker dig som är social, engagerad och vill ha ett arbete där du får möjlighet att utvecklas, skapa värdefulla erfarenheter och påverka din egen inkomst.
Hos oss blir du en del av ett växande team som representerar några av Sveriges ledande företag inom energi- och teknikbranschen.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du på event, marknader, festivaler och andra mötesplatser där du träffar människor varje dag. Din uppgift är att hjälpa kunder att hitta smartare energi- och tekniklösningar samtidigt som du bygger relationer och skapar förtroende.
Arbetet erbjuder stor variation och passar dig som trivs i sociala sammanhang och motiveras av att nå uppsatta mål.
Vi erbjuder
Garantilön samt provision på genomförda försäljningar
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidstjänst med arbetstider 09.00–18.00, måndag–fredag
Introduktion och utbildning inom försäljning
Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
Möjligheter att utvecklas och avancera inom företaget
Ett sammansvetsat team med stark laganda
Vi belönar engagemang
För oss är det viktigt att uppmärksamma prestationer. Därför arrangerar vi regelbundet interna tävlingar där du kan vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra attraktiva priser
Vi arbetar mot höga mål samtidigt som vi värnar om en positiv arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är utåtriktad och gillar att träffa nya människor
Har ett starkt driv och en positiv inställning
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Kan arbeta självständigt såväl som i team
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi utbildar dig och ger dig rätt verktyg för att lyckas.
Ansök idag
Är du redo för nästa steg i karriären?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Sala. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: sala@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
733 30 SALA Jobbnummer
9973867